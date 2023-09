Hva holdt politiet egentlig på med før?

Politimester Ida Melbo Øystese og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl på patrulje på Grønland. Vis mer

Man skulle trodd at bekjempelse av synlig kriminalitet, organisert dopsalg og avdekking av våpen var en kjerneoppgave hos politiet.

Publisert: 28.09.2023 18:00

I Aftenposten 27. september kunne vi lese at politiet i sommer beslagla 3 kilo hasj og 130 gram kokain, identifiserte 200 dopselgere og fant en rekke våpen. Resultatet kom av at politiet i sommer har økt patruljeinnsatsen på Grønland og Vaterland i Oslo sentrum.

Man skulle trodd at bekjempelse av synlig kriminalitet, organisert dopsalg og avdekking av våpen var en kjerneoppgave hos politiet. Hva er det egentlig de har holdt på med til nå?

Jeg har vært lokalpolitiker i åtte år og bodd i bydel Gamle Oslo i over 25 år. I alle de årene har økt politiinnsats på Grønland vært etterspurt fra oss politikere, på folkemøter, fra lokale organisasjoner og beboere i området. Gang på gang er vi blitt møtt med svar om at politiet har oversikt, at de er på saken, at de skal sørge for å være mer synlige i området.

Funnene Aftenposten kunne presentere fra i sommer, kommer ikke som et sjokk på noen av oss. Men hvor har politiet egentlig vært? Har vi egentlig vært trygge før? Hvis dette er avdekkinger som krevde en ekstraordinær innsats gjennom sommeren – hvordan står det egentlig til?

Selv ble jeg sjokkert da vi i bydelsutvalget i Gamle Oslo fikk et brev fra politiet 25. januar i år som sa at området på Grønland som heter Vaterland «i stor grad er ’eid’ av narkotikaselgerne». Hva slags signal sender det til oss beboere i området? Er vi egentlig trygge hvis noe skulle skje oss?

I januar fikk vi for første gang et nabolagspoliti på Tøyen. Det skal bygge tillit og nærhet til lokalmiljø og innbyggere. Tilbakemeldingene har vært veldig positive. Så positive at Enhet Sentrum nå satser på det samme tiltaket på Grønland. Det er vi veldig glade for, dette har vi bedt om lenge.

Men hvis det må en ekstraordinær innsats til for å avdekke kriminalitet, dopsalg og våpen på Grønland i Oslo sentrum: Hvordan står det egentlig til i Oslo da?