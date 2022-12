Kvadraturen er ikke død, men trenger mer kjærlighet

8 minutter siden

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Enkle løsninger fremmes i forsøk på å redde Kvadraturen fra seg selv.

Snøhettas grunnlegger Kjetil T. Thorsen snubler i inngangen til sin tekst om Kvadraturen når han erklærer at den må gjenopplives (Aftenposten 30. november). For den er ikke død.

De senere årene er biltrafikken redusert, flere gater er oppgradert, og området har gått gjennom flere prisvinnende transformasjonsprosjekter.

Når det gjelder eiendommen ved Børsen, er utfordringene og dermed de beste løsningene noe annet enn for Kvadraturen som en større helhet. Både vi og plan- og bygningsetaten er enige om at parken må ha en god fysisk ramme for å øke tryggheten. Vi trenger løsninger som gjør at vi kan rive gjerder fremfor å skape nye barrierer.

Å skape en god park handler om å sikre forvaltning og lokalt «eierskap». Ansatte og besøkende til lokale tilbud i utadvendte førsteetasjer vil bidra til å trygge Bjørvikas vestside og gjøre området bedre og varmere.

Vi strekker oss mot å lære av suksessen Stasjonsallmenningen. Samtidig står det klart for oss at Børsparken skal være grønn og frodig, med bebyggelse som skaper trygge rammer og er utformet med kjærlighet for Kvadraturen.

Christine Grape, arkitekt og daglig leder, Grape Architects

Martin Rasch Ersdal, partner og byplanlegger, Grape Architects

Grape architects jobber for Hav Eiendom med å lage reguleringsplan og skisseprosjekt for området A5.