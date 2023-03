Hvorfor denne tulleballetten med sommertid og vintertid?

27.03.2023 18:00

Etter 250 år er konseptet for lengst gått ut på dato! skriver innleggsforfatteren.

Det er er bare til belastning og irritasjon.

Det kan synes pedantisk og trivielt å ergre seg over at to døgn i året har avvikende timetall:

Gjennom mer enn 50 av de siste 100 årene med dette bisarre eksperimentet er det slik i Norge at siste søndag i mars bare har 23 timer, mens siste søndag i oktober faktisk har 25 – og dette i «fornuftens tidsalder». Hva er rasjonelt med dette?

Den amerikanske statsmannen Benjamin Franklins tanke sent på 1700-tallet kan ha vært god – om å «skru» på tiden for å spare på dyrebare talglys og annet lysbrenne. Men etter 250 år er konseptet for lengst gått ut på dato!

Alle som forholder seg til klokketid, må to ganger i året omstille seg selv og omgivelser som familie, husdyr og diverse klokkeinnretninger for denne timen som plutselig forsvinner en søndag sent i mars, og som troll av eske dukker opp igjen uti oktober.

Det er neppe utredet hva dette for øvrig koster samfunnet i form av alle mulige tilpasninger til denne/disse timen(e) som kommer og går, men det er langt fra gratis – og helt uten noe fornuftig formål.

Hvorfor denne tulleballetten – annet enn på grunn av sendrektighet ett eller flere steder i en union, et departement, direktorat, sekretariat eller et institutt. Hva kan tenkes å være gavnlig ved dette?

Skiftet mellom sommer- og vintertid har i vår tid ikke noe nyttig formål, men er bare til belastning og irritasjon.

Det er på tide igjen å fastslå at alle årets døgn har 24 timer!