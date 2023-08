Mer forvirring om barn og sosiale medier

Publisert: 10.08.2023

NRK skriver at «sosiale medier ikke gir økt risiko for angst og depresjon». I NTNU-studien saken baserer seg på, ser forskerne på bruk og omfang av sosiale medier (SoMe) over tid. De avdekker ingen sammenheng.

Studien har en stor metodisk svakhet: Den ser bort fra effekter på gruppenivå. Forskere tenker gjerne at dersom sosiale medier er dårlig for den mentale helsen, burde barna som bruker SoMe mer, ha det dårligere enn de som bruker det mindre. Men så enkelt et det ikke.

Det er fordi SoMe kan skade på (minst) to måter: via skadelige opplevelser for de som er mye på, og et faktisk utenforskap for de som er mye av. Begge er effekter av SoMe, og begge kan gi opphav til mental uhelse.

La oss si du vokste opp i det mafiastyrte New York i 1902. Du får et tilbud fra den beryktede mobben om å ta jobber for dem. Å takke ja innebærer en haug med risiko. Å takke nei betyr et helt annet sett av risiko. Uansett hva du velger, bør du med rette frykte for livet. En barnepsykiater på Manhattan ville kanskje ikke funnet at barn som takket nei, hadde det bedre enn de som takket ja.

Like fullt er mafiaen grunn til at alle barna er konstant redde. En artikkel i avisen kunne hett «Mafiaen er ikke ansvarlig for østkantbarnas kroniske nervøsitet». Undertittel: «Barn som jobber for mafiaen, er ikke mer nervøse enn andre barn.» Men ville det vært sant? SoMe er mindre ekstremt. Logikken er den samme.

Dagens forskning besvarer egentlig kun spørsmålet: «Er det bra for et barn å bruke SoMe gitt at barnets venner er mye på SoMe?» Barn i dag opplever at «alle andre er på», og det er fort gjort å glemme dette «gitt at».

«Er SoMe skadelig for barns mentale helse?» er et helt annet og mye viktigere spørsmål. Det er dette politikerne må vurdere i spørsmålet om regulering.

Forskerne gjør analysen på spørsmål én, og mediene bruker resultatet til å besvare nummer to. Vi skulle gjerne hatt kontrollgruppe fra et samfunn der barn ikke er på SoMe. Men det har vi ikke.

At vi mangler data for å besvare spørsmål nummer to, betyr ikke at vi bare kan låne til oss svaret fra spørsmål nummer én.

Tobias Dahl

Statistiker og forsker ved Sintef og UiO, gründer av teknologiselskapet Elliptic Labs