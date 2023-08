Den egentlige årsaken bak fugledøden

I Vadsø ble det i juli samlet inn døde fugler i forbindelse med et stort fugleinfluensautbrudd. Vis mer

Tusenvis av truede sjøfugler dør en lidelsesfull død denne sommeren på grunn av et virus som har utviklet seg i kjøttindustrien.

Publisert: 09.08.2023

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Høypatogen fugleinfluensa har i år tatt livet av tusenvis av truede sjøfugler i Norge, særlig truede måker i nord. Men årsaken bak viruset er det lite fokus på.

Professor i infeksjonssykdommer Björn Olsen er en av de fremste ekspertene på fugleinfluensa. Han har påpekt at «det høypatogene viruset er et resultat av the domestic animal revolution. Viruset har levd i harmoni med ville fugler i lavpatogen form. Det er det evolusjonære stresset når viruset kommer inn hos tamkyllingene, som fører til den høypatogene formen» (foredrag ved Universitetet i Oslo).

Nøkkelen til å gjøre noe med det

Etter koronapandemien burde vi mennesker kunne mer om disse sammenhengene.

Dyremarkedene var tidlig i fokus. Den siste forskningen tyder på at mårhund som oppdrettes intensivt på pelsfarmer i Kina, var en vesentlig brikke i koronapandemiens utvikling.

Også fugleinfluensaen har nå spredt seg til pelsfarmer. Finland er i gang med å ta livet av 50.000 minker og rever på pelsfarmer. Det er fordi viruset kan smitte dyrene i intensiv produksjon, mutere og bli en fare for mennesker.

Effekten på truede, ville fugler er allerede tragisk. Like tragisk er det at vi later til å være uten mulighet til å gjøre noe med det.

Men stemmer det? Nei, vi holder tvert imot nøkkelen.

Lærdommen fra både fugleinfluensa og koronapandemi er den ubehagelige sannheten at menneskers masseproduksjon av dyr er biologisk vågespill.

Risiko for katastrofal utvikling

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) satte allerede i 2007 fokus på at «tette populasjoner av produksjonsdyr forårsaker ikke bare store byrder på miljøet, men genererer vesentlig risiko for dyre- og menneskehelse».

En forskningsgjennomgang fra 2013 konkluderer med at det er «sterke bevis for at moderne husdyrpraksis og intensive systemer kan knyttes til at sykdommer oppstår og blir mer alvorlige».

I 2020 utga FNs miljøprogram en rapport om pandemiforebygging. Den slo fast at en av hoveddriverne bak zoonotiske (sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker) pandemier var «økende etterspørsel etter animalsk protein». Ifølge rapporten er en «radikal omlegging av matsystemene» nødvendig for pandemiforebygging.

Forskere ved Boku-universitetet (University of Natural Resources and Life Sciences) i Wien publiserte en ny samlestudie i 2021. Der advarer de om at grep må tas for å endre den intensive kjøttproduksjonen. Ikke minst for å redusere risikoen for en katastrofal utvikling når det gjelder fugleinfluensavirus.

Kan ikke fortsette

Likevel blir det industrielle husdyrholdets rolle underkommunisert av medier og politikere hver gang zoonoser slår til.

Dette er også tilfellet for den pågående situasjonen med fugleinfluensa.

Det åpenbare problemet ved å avle opp millioner av dyr som i utgangspunktet er genetisk svekket, og holde dem under forhold som de lider under og som derfor gjør dem «perfekte» for at smittestoffer skal få feste seg og mutere, er merkelig nok fortsatt et ikke-tema i norsk offentlighet.

Slik kan det ikke fortsette.