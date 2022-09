Tidenes skandaleprosjekt gjenskapes som tidenes redningsaksjon

Det er funnet kvikkleire under hele dette området i Moss. Milliardene flagrer, skriver innleggsforfatteren.

Aftenposten lar seg bruke som mikrofonstativ for Bane Nor.

Bane Nor lar seg ikke hefte av at skattemilliardene flagrer på grunn av deres manglende kontroll på undergrunnen. Nå skal skandaleprosjektet gjenskapes som tidenes redningsaksjon for Moss. Bane Nors ambisjonsnivå og mangel på ydmykhet overfor skattebetalerne er imponerende.

Litt mindre imponerende er Aftenpostens totalt manglende kritiske sans når de lar seg bruke som et applauderende mikrofonstativ for Bane Nor søndag 28. august.

Manglende forståelse

La oss ikke glemme utgangspunktet. Bane Nors intercityprosjekt i Moss er blant tidenes mest skandaløse norske offentlige byggeprosjekter. Overskridelsene stammer i hovedsak fra manglende forståelse i tidlig fase for kompleksiteten i undergrunnen. Dette er et mønster vi også ser ved Fornebubanen og andre offentlige prosjekter.

Bane Nor bør levere tilbake frekkhetens nådegave og heller vise ydmykhet i forvaltningen av skattebetalernes penger

Hovedårsaken er den manglende forståelsen for undergrunnen hos det geotekniske miljøet, her representert ved Bane Nors hovedrådgiver Norges Geotekniske Institutt (NGI). NGI erkjenner i sitt innspill til Gjerdrumkommisjonen 13. august 2021 at det er store mangler i det vitenskapelige grunnlaget for dagens geotekniske metode: «Faglig sett er det fortsatt noen store usikkerheter som vi ikke har svar på, og som har stor betydning for vurdering av kvikkleireskredfare. Blant annet gjelder dette temaer som naturlig utløsning av skred og mekanismer for skredutbredelse og metodikk for vurdering av slike forhold.»

Utdatert vitenskapelig grunnlag

Svakheten i grunnlaget for dagens kvikkleirehåndtering underbygges videre i høringsuttalelsen fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo til Gjerdrumskommisjonens NOU «På Trygg grunn».

Her påpekes det at kommisjonens «fremstilling av de mer fundamentale prosessene knyttet til kvikkleiredannelse er på noen områder ikke i overensstemmelse med dagens forståelse av avsetningsprosesser og materialforståelse». Videre peker man på at forståelsen for dannelsen av finkornede sedimenter og deres mikrostruktur «er på et helt annet nivå innen andre sedimentologiske systemer enn det som later til å være tilfellet innen kvikkleireforståelse».

Konsekvensen av dette er derfor at når det vitenskapelige grunnlaget er utdatert, og man ikke fullt ut forstår hvordan skred utløses eller utvikler seg, så kan man heller ikke vite effekten av tiltakene man foreslår.

Frekkhetens nådegave

For å kunne si noe kvalifisert om effekten av tiltak må arbeidet baseres på moderne geologisk forståelse og representative modeller i 4D. Der modelleres egenskapene prediktivt i tid og rom. Dette er standard metodikk i oljebransjen, som firmaet Digital Geologi de siste fem årene har overført til landbasert virksomhet.

Bane Nor bør derfor utvise litt mindre arroganse i møtet med det ukjente. De bør levere tilbake frekkhetens nådegave og heller vise ydmykhet i forvaltningen av skattebetalernes penger.

Aftenposten på sin side kunne bruke mer tid på kritisk journalistikk enn å skrive panegyriske hyllester til overmodige offentlige etater.