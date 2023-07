Hvem trenger flyforbudssoner i Ukraina?

Kyiv har vært mål for ukentlige russiske missil- og droneangrep siden oktober 2022. Vis mer

Av hensyn til transnasjonal sikkerhet bør Ukraina få hjelp til å beskytte luftrommet over Kyiv og innlandet.

Kort tid etter Russlands storstilte invasjon 24. februar 2022, ba Kyiv Vesten om flyforbudssoner over Ukraina. Nato avviste Kyivs forslag fordi det ble vurdert som for risikabelt.

Nå, etter halvannet år med krig, fremstår en internasjonal forpliktelse til å bekjempe russiske missiler og droner, i det minste i Ukrainas innland, i et nytt lys.

Vestlige og andre interesserte stater vil ikke bare svare på et ukrainsk rop om hjelp ved å opprette flyforbudssoner for ubemannede fly. Russlands terrorkrig med langtrekkende våpen mot den ukrainske befolkningen berører kjerneinteressene til mange stater utenfor Øst-Europa på minst fire måter:

Nødvendig for global stabilitet

For det første er Ukrainas evne til å fortsette å produsere og eksportere mat ikke bare et humanitært og økonomisk spørsmål. Det er også nødvendig for å opprettholde global stabilitet. Knapphet på og nye prisøkninger på basismatvarer har alvorlige internasjonale sosiale og politiske konsekvenser. Det kan føre til ustabile regjeringer, sultopprør, migrasjonsstrømmer, økende fremmedfrykt og kanskje til og med borgerkrig og krig mellom stater.

Utplasseringen av ikke-ukrainske luft- og luftvernstyrker over Ukraina for å sikre matvareproduksjonen og -leveransene er ikke bare et spørsmål om solidaritet. Det vil bidra til å redusere en bredere risiko for den internasjonale sikkerheten. Å forhindre sult og dens ødeleggende konsekvenser for verdensordenen er grunn nok til å vurdere å opprette flyforbudssoner over og rundt Ukraina.

Atomreaktorene må sikres

For det andre har ukrainske kjernekraftverk – inkludert det nedlagte kjernekraftverket i Tsjornobyl – gjentatte ganger vært mål for russisk militær aktivitet. Den grenseoverskridende risikoen en slik oppførsel utgjør for Europa, er åpenbar.

På samme måte som når det gjelder å sikre en stabil ukrainsk matforsyning, vil Kyivs egen interesse i å beskytte sine kjernekraftverk være sekundær. Hvis Nato og andre allierte engasjerer seg militært for å sikre de ukrainske atomreaktorene, berører det flere europeiske staters eksistensielle interesser.

Angrep mot Kyiv

For det tredje har Kyiv vært mål for ukentlige russiske missil- og droneangrep siden oktober 2022. Enten det er tilsiktet eller ikke, har Russlands langtrekkende våpen gjentatte ganger skadet sivile objekter og såret eller drept ikke-stridende i den ukrainske hovedstaden. Kyiv er hjemsted for dusinvis av utenlandske ambassader og kontorer for en rekke internasjonale statlige og ikke-statlige organisasjoner.

Merkelig nok er sikkerheten til tusenvis av besøkende og delegater fra NATO-land og andre land helt avhengig av Ukrainas jernkuppel over hovedstaden. Disse tjenestemennene, så vel som andre utenlandske skattebetalere, kan ennå ikke regne med beskyttelse fra luftvernstyrker fra sine egne land, hverken på vei til Kyiv eller inne i byen. Og dette til tross for at den ukrainske regjeringen eksplisitt har bedt om slik hjelp.

Milliarder pøses inn

Sist, men ikke minst, begynner gjenoppbyggingen av Ukraina nå med støtte fra utenlandske prosjekter. I løpet av de kommende månedene og årene vil milliarder av euro og dollar av vestlige skattebetaleres penger bli pøst inn i minerydding og fornyelse av Ukraina. Dette øker vestlige og ikke-vestlige staters nasjonale interesse i grunnleggende sikkerhet i Ukraina. Spørsmålet om å beskytte internasjonalt finansiert sivil infrastruktur mot russiske stridshoder vil sannsynligvis bli stadig mer presserende.

Mange observatører vurderer dessuten private direkteinvesteringer i Ukraina som en nøkkelfaktor i Ukrainas gjenfødelse. Særlig når det gjelder store kontor- og fabrikkbygninger som er bygget eller renovert ved hjelp av utenlandske selskaper, oppstår spørsmålet om beskyttelse mot russiske luftangrep. Regjeringene i de landene der hovedkontorene til selskaper som er aktive i Ukraina er lokalisert, vil komme under økende press for å hjelpe Kyiv med å sikre utenlandske direkteinvesteringer.

Hvis vestlige jagerfly og luftvernvåpen treffer russiske flyvende objekter, vil de ikke drepe russiske soldater

Mange observatører ser vestligstøttede flyforbudssoner over det ukrainske innlandet som en vei til tredje verdenskrig. Det er imidlertid lite sannsynlig at en slik eskalering vil finne sted så lenge vestlige tropper ikke er utplassert ved fronten. Russland bruker ikke bemannede kampfly i sine angrep i det ukrainske innlandet. Hvis vestlige jagerfly og luftvernvåpen treffer russiske flyvende objekter, vil de ikke drepe russiske soldater.

Det er nødvendig med en ny diplomatisk og offentlig diskusjon om Ukrainas krav om flyforbudssoner. Det må gjøres en rasjonell avveining av fordelene og risikoen ved å gjennomføre dette. Det er nødvendig med en nøktern vurdering av hva som er i europeiske og andre staters interesse av flyforbudssoner over og rundt Ukraina. En slik omfattende vurdering bør avgjøre hvordan en koalisjon av stater som er villige til å gi slik støtte, skal gå videre.