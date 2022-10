Ettåringer i barnehage? Ingen grunn til panikk.

Barnehage i Norge er frivillig, og foreldre må selv få gjøre sine valg basert på sine ønsker og hensyn til barna og familien som helhet, skriver innleggsforfatteren.

Lege Gro Nylander og forsker Trine Klette advarer mot at ettåringer skal starte i barnehage (Aftenposten 18. september). Deres lesning av «tallrike forskningsartikler» er selektiv og misvisende.

Det finnes ikke belegg for at tidlig barnehagestart påfører skader som er vanskelige å reparere, og at dette kan medføre psykiske lidelser senere i livet. Noen studier finner små sammenhenger med barns adferd, men ikke med de konsekvensene Nylander og Klette påstår. Dette er ofte studier som ikke skiller årsaker fra samvariasjon.

Basert på norske data har jeg vist at hverken tidlig start i barnehage (fra ca. ett års alder) eller normal fulldags barnehage har konsekvenser for barns adferdsvansker. Dette er studier som tester årsaker.

Barnehage i Norge er frivillig, og foreldre må selv få gjøre sine valg basert på sine ønsker og hensyn til barna og familien som helhet. Men foreldre må gjøre disse valgene uten å føle at de utsetter barna for risiko for å utvikle psykiske lidelser.

Henrik Daae Zachrisson, professor, Universitetet i Oslo