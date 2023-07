Nye OUS: Bedre pasientbehandling og god ressursbruk blir det ikke

05.07.2023 21:00

Lite av det helseforetaksdirektørene Terje Rootwelt og Morten Reymert skriver i Aftenposten 23. juni, er korrekt.

Bærekraftig drift?

Man vil bygge fødeavdeling to steder, men føde/barn-funksjon kun ett sted.

Traume- og akuttfunksjonen splittes opp. Aker blir ikke lokalsykehus for Groruddalen.

Psykiatrisk langtidsbehandling skjer i rød støysone ved Sinsenkrysset.

Demokratisk besluttet?

Sykehusløsningen ble vedtatt med seks mot tre stemmer i fagstyret i et helseforetak.

Daværende helseminister Bent Høie (H) bekreftet 24. juni 2016 «målbildet» på hasteinnkalt foretaksmøte uten saksbehandling fra departementet.

Svar på seks spørsmål?

1) Alternativet om å beholde Ullevål, Rikshospitalet og Aker har aldri vært vurdert av staten. Det nærmeste man kom, var det pliktige «null-alternativet». Etter stedsvalget «belyste» man lokalisering på Ullevål, men dette var en ren alibiøvelse med ekstreme premisser.

2) Riving av deler av Rikshospitalet før nybygging understreker et hovedproblem: Dagens Rikshospital må være i full drift i 10–15 år i en byggegrop. Ullevål og Gaustad sykehus må drives videre i minst ti år etter nedleggelsesvedtak.

3) Kanskje kan det bygges 30.000 kvadratmeter nytt sykehus ved Domus Medica, men da må Domus Medica flyttes. Dette er ikke med i investeringskalkylen, og hva da med nærheten mellom sykehus og universitet?

4) At det ikke er planer for riving av Ullevål sykehus, er korrekt. Og man kan ikke rive, for Gaustad-tomten er altfor liten. Både øyeavdeling, strålebehandling, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), kjøkken, administrasjonslokaler og mye mer blir liggende igjen på Ullevål også etter at nytt sykehus står ferdig.

5) Oslo by vokser sterkt. De alternativer til statens sykehusløsning som Helse sørøst og Oslo universitetssykehus (OUS) har nektet å vurdere, har rom for 110.000 flere innbyggere og til lavere pris og tidligere fullførelse enn Rootwelts og Reymerts løsning.

6) Det stemmer ikke at «planene for de nye sykehusene er utviklet i tråd med gjeldende regler og praksis», planleggingsveileder og investeringsregler. Les advokat Anne Christine Kroepeliens vurdering fra 2019 og vurderingene fra OUSs kvalitetssikrere Opak og Metier fra 2016. Det er ren slakt.

Pandemi og brann

Kohortisolering av pasienter, fleksibel inndeling i soner, balansert ventilasjon, automatisk slukking og brannceller er fint.

Faktum forblir at megahøyhusene på Aker og Gaustad er mye farligere enn spredt bebyggelse i lavere høyde, noe som kun er mulig på Ullevål.

Til slutt det man ikke skriver om: Hvordan blir arbeidsmiljøet når driften ved sykehusene skal kuttes med 6 milliarder kroner for å finansiere utbyggingen?

Hvordan blir det å arbeide i sykehus som er vedtatt nedlagt og ikke vedlikeholdes?

Miljø

Gaustadskogen ødelegges som inngangsport til Marka, og utsynet til byens grønne åser forsvinner.

Det blir mer støy, støv, skygge, forurensning og trafikk, og 1300 mennesker må forlate boligen sin.

Finansiering

Vedtatt investeringsramme er 36 milliarder kroner. Når vi justerer for at man har brukt kalkyler som det bare er 50 prosent sannsynlig at man vil holde seg innenfor, tar med reelle kostnader som er holdt utenfor kalkylen, og oppdaterer til 2023-prisnivå, blir investeringskostnaden minst 60 milliarder kroner.

Videre er påstanden om en årlig effektivisering på hele 1,8 milliarder kroner pr. år etter vår, de ansattes og kvalitetssikrernes vurdering totalt urealistisk. Rootwelt skriver i Helse sørøsts styresak 146–2022 at sykehusbyggingen ikke er økonomisk bærekraftig.

Innlegget er skrevet av styret i Redd Ullevål sykehus:

Lene Haug, Jan Bøhler, Tor I. Winsnes, Liv Haug, Grethe Jobling, Kari Støren, Tone Øiern, Eli Nordal, Trine Klette, Per Aschjem, Dag Hovland og Bjørn Røse