Ikke glem det ukrainske lokaldemokratiet

02.03.2023 02:00

Aftenposten hadde 27. februar en viktig artikkel om utfordringer og styrker ved det ukrainske demokratiet. I artikkelen savnet jeg imidlertid betydningen av reformer på lokalt nivå. I 2015 satte Ukraina i gang en desentraliseringsreform som overførte betydelig makt og ressurser fra sentralt til lokalt nivå.

Nye former for deltagelse fra sivilsamfunnet ble innført. Reformen har vært populær og er av nasjonale og internasjonale eksperter blitt fremhevet som en av de mest vellykkede reformene i landet. Meningsmålinger før krigen viste også at folk hadde betydelig større tillit til lokale enn til sentrale politikere og institusjoner.

Under krigen er det lokale nivået avgjørende for at samfunnet skal gå rundt, og for koordinering av den sivile motstandskampen. Lokale myndigheter sørger for skolegang og helsetjenester og at internt fordrevne blir tatt hånd om. Vi må derfor ikke glemme det lokale nivået når vi nå gjennom Nansenprogrammet skal gi omfattende støtte til gjenoppbyggingen. Ved å bygge på den sterke mobiliseringen nedenfra styrker vi slik også det ukrainske demokratiet.

Aadne Aasland, forsker, By og regionforskningsinstituttet NIBR, Oslo Met