Rettsstatens triumf og havari på Fosen

28.02.2023 15:28

Vindkraftparkene på Storheia og Roan.

Problemet er at vi har en statsmakt som også eier store bedrifter.

I Fosen-saken klarte reindriftssamene det som naturvernet ikke oppnådde i Alta-saken: å få et stort og omstridt naturinngrep kjent ugyldig av Høyesterett. Slik sett triumferte rettsstaten på Fosen. Men vindturbinene er blitt stående, og Olje- og energidepartementet toer sine hender og vil utrede mer.

Problemet i Fosen-saken er ikke hvor sterke naturinngrep som staten «på lovlig vis» kan påføre Fosen-samene. Problemet er at vi har en statsmakt som også eier store bedrifter, og som derfor har mistet all integritet som rettsorgan i saker hvor disse bedrifter er part. Det er rettsstatens havari. Det er statens konflikt med seg selv som bedriftseier og konsesjonsorgan som lammet statens integritet under behandlingen av Fosen-saken, og som lammer Olje- og energidepartementets handleevne etter at Høyesteretts dom falt.

Dette er Alta-saken i reprise. I Alta var utbyggeren Statskraftverkene, nå Statkraft SF. På Fosen er igjen Statkraft aktiv som stor medeier i Fosen Vind, som Høyesterett dømte. I saken om «monstermaster» i Hardanger fra 2010 var Statnett utbygger. Også i den saken måtte departementet presses av opinionen før utredningen om sjøkabel ble lovet. Vi har fått en naturforvaltning på næringslivets og inntjeningens premisser. I natur- og klimakrisens tid er det en situasjon vi ikke kan overleve med.

Ved grunnlovsrevisjonen i 2012/2014 fikk Grunnlovens paragraf 2 nytt innhold: «Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene.» Dette budskapet er usant så lenge det ikke sørges for rettsstatens integritet. Det angår samfunnet som helhet. Samfunnet må utvikle seg for å kunne ta vare på naturverdet og menneskeverdet.

Rettsstaten utgjør samfunnets midte og bør på den ene siden få et behovsrettet næringsliv. På den andre siden bør rettsstaten få et virksomt åndsliv som også administrativt er fristilt fra staten, og som kan fortelle hva sant naturverd og sant menneskeverd er.