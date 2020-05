29. april kritiserer Aftenposten Frp for forslag om å stimulere det avisen hevder er ulønnsomme investeringer i oljenæringen.

I et mislykket forsøk på å finne ulikhet i uttalelser fra oss før og etter korona, faller kritikken på egen urimelighet.

Ikke nytt

Det er en fanesak for Frp å gi næringen forutsigbare rammevilkår. I løpet av de siste tiårene har internasjonale aktører gradvis trukket seg ut fra norsk sokkel.

De gjenværende selskapene er avhengige av at vi ikke lar det gå dag til dag-politikk i synet på næringen, fordi det ofte går svært mange år fra investeringer til funn, produksjon og at avkastning senere kan realiseres.

Det er ikke nytt at Frp fortsetter å mene dette.

Som finansminister i over seks år har jeg respekt for at Finansdepartementet må gjøre vurderinger. Men det er erfaring fra budsjettbehandlinger som gjør at jeg, i motsetning til Aftenposten, mener at det må settes inn virkemidler for å sikre arbeidsplasser.

Det dramatiske oljeprisfallet i 2014, med arbeidsledighet og krise i næringen, viste hvor viktig det er at politikerne er raske på banen i krevende tider.

Ingenting normalt nå

Korona gir nye utfordringer for næringslivet, men det er mange likheter med det forrige oljeprisfallet. I regjering fikk Frp til solide tiltak som raskt fikk opp aktivitet i økonomien. Skadene av prisfallet ble for mange kortvarige fordi bedrifter kom seg gjennom den krevende fasen og folk kom tilbake i jobb. Vi økte vedlikeholdet, og vi bygget infrastruktur raskere. Det ga resultater.

Arbeidsledigheten bet seg ikke fast, og vi skapte ny vekst. Det er det samme Frp nå tar til orde for, i en situasjon der oljeprisen er lav og der store deler av verden har stengt ned.

Aftenposten tar feil når de mener krisen bør løses innenfor de normale rammene. Det er ingenting normalt nå. Politikkens fremste jobb i slike tider er å forvalte vår felles formue slik at Norge kommer seg raskt gjennom krisen, og opprettholde våre markedsandeler i en verden som endres.

Aftenposten må gjerne tro at dette er tiden for å spare seg til fant, men i likhet med 2014 er dette tiden for at vi styrer Norge trygt gjennom utrygt farvann. Det fortsetter Frp å bidra til. Bare på den måten får vi de hundretusenvis av nordmenn som har måttet registrere seg på Nav, raskt tilbake i arbeid.