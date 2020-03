Antall nye i rusmiljøet i Oslo sentrum har ifølge Uteseksjonen eksplodert fra 4–500 nye pr. år i 2012–2015 til hele 912 i fjor. Det er særlig urovekkende at antallet bekymringsmeldinger for barn og unge som dukker opp i rusmiljøet, nesten er tredoblet på ett år – fra 64 i 2018 til 172 i 2019 (Aftenposten 4. mars).

Peter Mydske

Uteseksjonen og politiet selv sier at det henger sammen med mindre politinærvær i området. Ja, det er redusert kraftig av to grunner:

1. Gatepatruljen er nedlagt og de 15 dyktige politifolkene der er overført til en større enhet eller har begynt å jobbe andre steder i politiet.

Gatepatruljen ble opprettet allerede i 2005 av daværende ihuga sjef for Grønland politistasjon, Kåre Stølen, som tok problemene på gaten på alvor. Denne patruljen utviklet etter hvert gode metoder og fremgangsmåter for å jobbe oppsøkende overfor barn og unge som beveger seg inn i rusmiljøene eller kriminelle grupper.

De har særlig operert fra Jernbanetorget og bortover mot Tøyen, avhengig av hvor miljøene flytter seg.

Gatepatrulje i sivil nedlagt

Jeg har vært med Gatepatruljen rundt både på dagtid og sent på kvelden og sett hvordan de har tatt tak i unge som kanskje for første gang dukker opp i et rusmiljø. I slike tilfeller har det ikke vært snakk om straffereaksjoner, men om bekymringssamtaler og forsøk på å involvere foreldrene.

For bedre å kunne ta kontakt med de unge uten å skape mye stress og oppmerksomhet, har Gatepatruljen jobbet i sivil.

Jeg er blitt mektig imponert av dem når jeg har vært med. De er noe av det beste jeg har sett i Oslopolitiet. Jeg mener deres arbeidsform burde vært tatt i bruk flere steder i byen, som i Groruddalen, i Søndre Nordstrand bydel, mm.

Når politiledelsen velger å legge ned slike suksesser, blir jeg kraftig bekymret.

De kommer sikkert til å si at de er gått opp i en større helhet som del av Politireformen, men den forklaringen har vi hørt før enten det gjelder nedleggelsen av den vellykkede ransgruppen, lommetyvsgruppen, enheten mot mobile vinningskriminelle, mm.

Før de ble endelig nedlagt i januar, er Gatepatruljen dessverre mer og mer blitt brukt til andre oppgaver, som beredskap, i de to siste årene.

Også annet vellykket tiltak nedlagt

2. Åpent rusmiljø-innsatsen: Fra 27. juni 2011 ble det etter mye oppmerksomhet om utrygghet og vold i det åpne rusmiljøet satt i gang en egen innsats der politi og kommune bidro.

Det var daværende politimester Gjengedal som lanserte den og satte av 30 ekstra politifolk til innsatsen som ble kalt ÅRM (Åpent rusmiljø). De skulle være til stede alle dager i uken til godt utpå kvelden og natten for å sikre trygghet for alle i området, både forbipasserende og de rusavhengige selv – og dessuten gå etter narkolangerne.

Det var topp engasjerte og dyktige politifolk fra alle stasjonene i byen som jobbet i det åpne rusmiljøet. De gikk hovedsakelig i uniform som godt synlig politi og fungerte betryggende for alle. Samtidig var de en god match med den sivile Gatepatruljen, som lettere kunne gå inn i rusmiljøet og få nærkontakt med barn og unge.

Jeg er sikker på at alle vi som ferdes i området, opplevde en klar forbedring i disse årene. Tallenes tale viste også at det ble en nedgang i anmeldelser av kriminelle forhold i ÅRM-området fra 8000 i 2012 til under 2000 i 2016.

Deretter ble hele innsatsen nedlagt som en følge av Politireformen, hvor alt skal strømlinjeformes i store strukturer.

45 dyktige politifolk tatt av jobben

Hvis vi legger sammen Åpent Rusmiljø-innsatsen og Gatepatruljen, er det altså 45 dedikerte politifolk som konsentrerte seg om dette utsatte området i Oslo sentrum som ikke lenger jobber på samme måte.

Da innsatsen kom i gang i 2011 gikk antall nye i rusmiljøet pr. år ned fra 730 i 2010 til å ligge på 4–500. Siden er antallet dessverre blitt fordoblet i 2019 til 912 (Aftenposten 4. mars). Det er umulig ikke å se dette i sammenheng med at 45 dyktige politifolk er tatt av jobben.

Jeg ønsker meg et politi som igjen greier å tilpasse seg oppgavene og behovet der ute – og ikke bare til skjemaene og boksene og målstyringen i «Nærpolitireformen».