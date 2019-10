På fritiden jobber jeg som frivillig og tar på meg ulike oppgaver. En av disse oppgavene er å hjelpe eldre mennesker med databehandling. Jeg var nettopp hos en kvikk dame i slutten av 70-årene. Hun ville at jeg skulle hjelpe henne med bruken av Ipad.

Vi gikk igjennom ulike funksjoner, og jeg så at hun hadde fått hjelp til dette også tidligere. Nettbanken var lastet ned som en egen app, og hun kunne fortelle at hun ved flere tilfeller hadde fått hjelp til å betale regninger. Av ulike personer. Kunne ikke vi også logge oss inn i banken nå, spurte hun? Nei. Det kunne jeg ikke.

Ville vært lovbrudd

Nå ble dette svært så ubehagelig, for her er grensen for hva jeg som frivillig kan gjøre og ikke gjøre. Jeg kan ikke hjelpe en annen person med å logge seg inn med vedkommendes ID-opplysninger. Det vil være et lovbrudd. Tenk på dette: Som frivillig har jeg ikke nødvendigvis ærlige hensikter, og i et slikt tilfelle kan jeg altså sitte og overføre penger fra hennes bankkonto til min egen. En enkel måte å svindle et annet menneske på. Dette kunne ha vært moren din.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB scanpix

Jeg jobber til daglig med informasjonssikkerhet og forebygging av kriminalitet på nett. Nå satt jeg plutselig med et menneske foran meg som på en enkel måte kunne ha blitt et offer for svindel og bedrageri. Jeg vet ikke om hun er blitt svindlet, men under samtalen kunne hun fortelle at hun hadde søkt om mange små lån. Dette kan jeg egentlig ikke involvere meg i, men jeg spurte om årsaken.

James ville ha penger til flybillett

Da viste hun meg telefonen sin, og vi åpnet mailboksen. Der var det minst ti henvendelser med informasjon om investering i Bitcoin, og ved flere tilfeller så jeg at hun hadde vært i dialog med flere av disse. Løfter om hvor mye hun skulle få igjen, bare ved å investere ulike summer.

Samtalen gikk nå over til å dreie seg om en hyggelig relasjon hun hadde hatt i mange måneder. En kontakt som startet via Facebook, og som etter hvert hadde gått over til daglige meldinger på Messenger.

Hun fortalte om en pensjonert offiser som virkelig overøste henne med komplimenter, og som gjorde at dagen ble hyggelig. Utfordringen var at denne pensjonisten, James som han het, ja han ville gjerne komme på besøk, men av ulike årsaker hadde økonomiske vanskeligheter. Han hadde visstnok bedt henne om å låne ham penger til flybilletten. Slik at de endelig kunne møtes. Ifølge Norsk Senter for Informasjonssikkerhet, har mer enn 150.000 nordmenn det siste året blitt utsatt for ID-tyveri.

Eldres digitale sikkerhet

Det er ikke alle som har ærlige hensikter. Hvem skal ta ansvaret for å beskytte den eldre generasjonen? Hvem skal sørge for at denne gruppen i samfunnet også er trygge på nett?

Digital sikkerhet er ett av områdene regjeringen prioriterer høyt. I den reviderte strategien for nasjonal sikkerhet er ett av delmålene at hver og en av oss skal gjøres i stand til å sikre eget personvern og inneha god digital dømmekraft. Hvordan skal vi få til dette?

Jeg tror at vi er avhengig av mange ulike aktører, alt fra offentlige instanser og myndigheter, privat næringsliv til frivillige organisasjoner. Jeg spør: Er alle disse godt nok rustet til å håndtere den kriminelle bølgen som nå skyller over oss?