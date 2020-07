Sommer – det er fali’ det! | Bernward Zeller

Bernward Zeller Barnelege

Nå nettopp

Sognsvann, Oslo: Hva med å snakke om alle helsebringende effekter sommeren har for barna? spør barnelege Bernward Zeller. Ketil Blom Haugstulen

Dagens foreldre trenger ikke flere formaninger om hvordan barn skal beskyttes.

Farlig midtsommer er tittelen på en av Mummitroll-bøkene av Tove Jansson. Mummi-gjengen blir utsatt for en tsunamilignende oversvømmelse, de må flykte via husets tak over i et flytende teater, Lille My blir borte, en skummel skikkelse dukker opp i teaterets mørke kroker. Kort sagt, farene står i kø.

Omtrent like dystert beskrives sommeren i Aftenpostens artikkel om alt det farlige som venter barn i sommertiden i Norge. To meget habile barneleger ramser opp en lang, lang liste av farlige ting: Alt fra bilsyke til huggorm, bading, farlige medisiner, trampoline, sykling, åpen ild, stor varme og «you name it».

Velkjente råd

Rådene de gir, er velkjente: Bruk sykkelhjelm, pass på at sykkelen har bremser, kontakt legevakten når barnet er bitt av huggorm, unngå uvettig bilkjøring, bruk redningsvest, rydd bort medisiner, ikke bruk trampolinen når den er våt og ganske mye mer.

Dagens foreldre (i hvert fall de som nås via Aftenpostens spalter) ønsker å være perfekte i foreldrerollen, mange er forsiktige og ganske skremte fra før, og jeg er usikker på om de trenger enda flere formaninger. En annen vinkling kunne jo vært å snakke om alle helsebringende effekter sommeren har for barna. Det er en lang, lang liste det også.

