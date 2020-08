Ikke finkultur, men god filmkultur | Abid Q. Raja

Abid Q. Raja Kultur- og likestillingsminister

Nå nettopp

Jeg har snakket med Tom Cruise på telefonen, skriver Abid Q. Raja. Han ønsker skuespilleren velkommen. Brent N. Clarke / TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Innspillingen av Mission: Impossible 7 skaper arbeidsplasser og fremmer norsk historie, kultur og natur.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Den siste tiden har Fremskrittspartiet kritisert meg og regjeringen for å legge til rette for at deler av Mission: Impossible 7 skal spilles inn i Norge. At kultur ikke er en fanesak for Frp, er ikke noe nytt, men jeg må si at jeg blir litt overrasket over at de hverken ønsker økt kapital til Norge, viktig kompetanse i norsk filmbransje eller flere norske arbeidsplasser.

Tom Cruise på Preikestolen i Mission: Impossible 6, der fjellet var lagt til India. Paramount Pictures

Debatten har oppstått etter at det ble kjent at Norsk filminstitutt, gjennom filminsentivordningen, har tildelt nesten 50 millioner kroner til produksjonen av Mission: Impossible 7 for å spille inn deler av filmen i Norge.

Jeg har snakket med Tom Cruise på telefonen og ble orientert om planene. Jeg er glad for at Cruise og hans mannskap var såpass fornøyd med innspillingen av forrige Mission: Impossible-film på Prekestolen, at de også denne gangen ønsker å spille inn deler av filmen i Norge.

200 millioner brukes i Norge

I et koronapreget samfunn, hvor mange fortsatt opplever strenge restriksjoner og går en uforutsigbar fremtid i møte, kan jeg godt forstå at det oppleves snodig at en stor amerikansk filmproduksjon får lov til å komme til landet. La meg likevel forklare Siv Jensen og resten av Frp hvorfor dette faktisk er en gladsak.

Da denne regjeringen i sin tid innførte filminsentivordningen, var det av flere grunner. For det første handler det om ønsket om å fortelle historier fra og om Norge i internasjonale film- og serieproduksjoner. I tillegg bunner det i et ønske om å øke erfaringen og kunnskapen i den norske filmbransjen gjennom internasjonale samarbeid. Dette har fungert. Siden filminsentivordningen ble innført, har flere store, internasjonale produksjoner lagt innspillingen til Norge.

Vinklingen på at Norge bruker nesten 50 millioner kroner på denne satsingen, er også litt misforstått fra Frp. Faktum er at produksjonen i seg selv vil bruke 200 millioner kroner i Norge. Det er altså et tilsagn på inntil 25 prosent av den totale summen som vil bli lagt igjen i Norge.

Stiller strenge krav

Samtidig er det viktig for meg å påpeke at vi ikke utelukkende har gjort et unntak for Tom Cruise og Mission: Impossible-produksjonen. Prosjektstøtten, som altså kommer fra Norsk filminstitutt, er uavhengig av regjeringens synspunkter og ble vedtatt lenge før koronapandemien traff Norge.

Grunnen til at dette blir en debatt nå, er at regjeringen har gjort det karantenefritt for utenlandske arbeidere såfremt arbeidsgiveren kan legge frem et meget sterkt smittevernregime. Det er bra for hele det norske næringslivet og ikke et unntak for Hollywood.

Jeg er glad for at Tom Cruise og hans mannskap var såpass fornøyd med innspillingen av forrige Mission: Impossible-film på Prekestolen, at de også denne gangen ønsker å spille inn deler av filmen i Norge, skriver Abid Q. Raja. Carina Johansen / NTB scanpix

Vi stiller altså flere strenge krav til produksjonen. Først og fremst må deltagerne i produksjonen teste negativt ikke bare på én, men to koronatester, med 48 timers mellomrom. I tillegg vil det hele tiden være helsepersonell til stede som sikrer at smittevernreglene overholdes, og den amerikanske delen av produksjonen vil bo isolert.

Sist, men ikke minst, kommer produksjonen til å sysselsette 200 nordmenn og legge igjen om lag 200 millioner kroner i Norge, hvorav drøye seks millioner alene går til å sørge for at det er trygt og helsemessig forsvarlig å spille inn filmen.

Positivt for arbeidsplasser og næringsliv

Så har det kommet en del kritikk på prioriteringer. Vi kan ikke åpne alt på likt, vi har fortsatt smitte i Norge. Vi gjør hele tiden viktige avveininger mellom å åpne og å ha kontroll på pandemien. Den siste tiden har vi sett lokale smitteutbrudd, både i forbindelse med Hurtigruten i Tromsø og et bryllup i Moss.

Selvfølgelig er det frustrerende at vi ikke kan åpne opp alt på en gang. Det har jeg full forståelse for, men vi har også fått nye eksempler på at koronapandemien ikke er et tilbakelagt kapittel. Vi har holdt ut og holdt sammen. Det er dét som gjør at vi allerede har kunnet åpne så mye av samfunnet som vi har gjort.

Abid Q. Raja ser på eliteseriekampen mellom Bodø/Glimt og Strømsgodset. Frp har kritisert han for åpne for amerikansk filminnspilling, men ikke breddeidretten. Fredrik Hagen / NTB scanpix

Arbeidet med å finne den riktige balansen mellom hensynet til smittevern og andre viktige samfunnshensyn er kontinuerlig. Det har vært en tung vår og sommer for mange, og vi har blant annet sett en historisk høy økning i arbeidsledighet som følge av koronapandemien. Dette er svært dramatisk for mange.

Nettopp derfor er én av de høyeste prioriteringene for regjeringen, ved siden av å sikre liv og helse, å legge til rette for at folk kommer tilbake i arbeid. Derfor er det en gladsak at Mission: Impossible 7 velger å legge deler av filminnspillingen til Norge. Det skaper arbeidsplasser og ringvirkninger for næringslivet.

Action og rørende romantikk

Filminsentivordningen betyr mye for Norge, først og fremst for norsk filmbransje, men også for lokalt næringsliv gjennom bruk av hoteller, restauranter, catering, transportarbeidere, elektrikere og så videre. I tillegg til at det selvsagt fremmer norsk historie, kultur og natur.

Fremfor å kritisere denne beslutningen gjort av Norsk filminstitutt mener jeg vi burde omfavne den. At store Hollywood-produksjoner får øynene opp for Norge og vår spektakulære natur, er utelukkende positivt.

Vi er et land for imponerende actionsekvenser og rørende romantikk. Vi er et land for helt unike scener, og det å presentere det for resten av verden gir oss både kompetanse og kapital.

Frp kan gjerne være imot, men jeg vil alltid være for kulturtiltak som gagner Norge.

Følg og delta i debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter