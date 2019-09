I Aftenposten 4. september har tidligere samferdselsminister, Ketil Solvik-Olsen (Frp), en kommentar til min analyse om at pengebruken på samferdsel i Norge er helt ute av kontroll. I innlegget sitt illustrerer Solvik-Olsen noe ufrivillig at min analyse treffer spikeren på hodet.

Hovedpoenget mitt var at Nasjonal Transportplan er blitt en oppvisning i uvettig offentlig pengebruk der vi de neste ti årene skal bruke over 1000 milliarder på mange samferdselsprosjekter som hverken er lønnsomme eller nødvendige.

Hvis Nasjonal Transportplan skal gjennomføres, vil det kreve at vi kutter i områder som utdanning, helse og eldreomsorg for å få plass til store satsinger på samferdsel i statsbudsjettet. Solvik-Olsens svar på dette er at min kritikk «rammer den primært rødgrønn side, som kom med koordinerte overbud på alle sektorer i siste Nasjonal Transportplan».

Det er riktig at jeg synes de rødgrønne gikk for langt når de lovet å bruke over 500 milliarder i transportplanen som ble lagt frem i 2012. Men det er litt vanskelig å forstå hvordan det å bruke over 1000 milliarder skal fremstå som edruelig når 500 milliarder er overbud.

Solvik-Olsen peker på en rekke mindre strukturreformer som skal gjøre utbyggingene litt mer effektive, men det endrer ikke størrelsen på samferdselssektorens sugerør inn i den norske statskassen.

Hvis Frp får det som de vil, skal dette sugerøret bare bli enda større. I tillegg til å gi folk alle de firefelts motorveiene, flytebroene og undersjøiske tunnelene de vil ha, skal de som kjører på veiene slippe å betale noe for det i form av bompenger. Den regningen skal skattebetalerne dele med det norske oljefondet. Solvik-Olsen illustrerer dermed samferdselsevangeliets kjerne.

Ideen er at det finnes ingen bedre og riktigere investeringer enn samferdsel og all kritikk av dette er å være mot «det som kan gjøre landet vårt bedre». Mitt poeng er at denne tenkingen både er feilaktig og farlig.

Hvis Norge skal klare seg etter hvert som oljeinntektene skrumper inn, må man prioritere tøffere på statsbudsjettet og sørge for at de investeringene man gjør er fremtidsrettet og samfunnsøkonomisk lønnsomme. Å bruke 1000 milliarder på samferdsel de ti neste årene er ingen av delene.