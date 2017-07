Vi kan ikke akseptere at nazister får fritt spillerom fordi de er en trussel.

Lørdag fikk 60–70 nazister marsjere fritt gjennom Kristiansands gågate.

I etterkant av demonstrasjonen har politiet fastholdt at det viktigste var at ingen kom til skade. De stoppet aldri demonstrantene selv om arrangementet var ulovlig.

Nazistene fikk holde på selv om det sperret gaten og sto i veien for vanlig forbipasserende. I stedet ble personer som nektet å bøye hodet for naziflaggene lagt i jern av politiet. En video bevegelsen har lagt ut på Twitter, viser hvordan en person som står i veien for opptoget, blir brutalt dyttet vekk av nazistene. Det er opprørende.

Det er selvsagt prisverdig at vold ikke oppsto, og jeg er sikker på at politifolkene som var på jobb i Kristiansand, følte like mye avsky som resten av oss. Samtidig har politiet et forklaringsproblem når det er besøkende og de lokale beboerne som blir lagt i bakken og bortvist. Det burde ikke politiet underdrive.

Privat

Bekymringsfullt

Nazistene som marsjerte i Kristiansand var ikke uerfarne og blåøyde unggutter med forkvaklede meninger. Forskere og andre eksperter har i lang tid vært bekymret for utviklingen i Den nordiske motstandsbevegelse. Mange i ledelsen og medlemmene er tidligere straffedømte. De besitter våpen, er bedre organisert og har mer ressurser enn tidligere. Åpenlyst hyller de Hitler, benekter Holocaust og hetser jøder og homofile.

Bevegelsen er nazistenes selverklærte «elitestyrke» i Norden. Dette er menneskene som fikk fritt spillerom.

Nazistene i Den nordiske motstandsbevegelsen har lang erfaring med trusler og vold. De har flere ganger fremsatt trusler mot politiet, journalister og forbipasserende under andre demonstrasjoner i Norden. Det kan vi ikke akseptere.

Det er usikkert om nazistene eksplisitt truet med vold denne gangen, men farepotensialet er der. Det skjønte nok også politiet og unnlot konfrontasjon. Slik kan vi ikke ha det. Det kan ikke være sånn at noen som representerer en fare for å utøve vold, kan sette politiet i sjakk og få fritt spillerom ved å opptre truende.

Det handler ikke om ytringsfrihet

Lørdagens demonstrasjon handler ikke om retten til ytringsfrihet. Ytringsfriheten står sterkt, selv om politiet nekter deg å avholde demonstrasjoner eller marsjere i tog som frarøver andre friheten til å bevege seg fritt.

Nazister, som alle andre, må forholde seg til politiet og søke om tillatelse for sine arrangementer, selv om de mener seg berettiget til å legge beslag på gater og torg over hele Norden.

Det er urovekkende at politiet ikke klarer å stoppe et sekstitalls nazister og ivareta friheten til alle de som bare ville gå fritt rundt i Kristiansand på lørdag.

Det er urovekkende at politiet ikke stopper mennesker som bryter med alt vi står for som samfunn, og som har et stort potensial for å utøve trusler og vold mot andre.

Det er urovekkende når politiet tilsynelatende blir satt i sjakk av nazister og må ty til bortvisning av publikum for å ivareta vår felles trygghet. Det kan hverken samfunnet eller politiet kan akseptere.

