Det holder ikke med «strakstiltak». Det haster å prioritere ungdom på Mortensrud.

Melita Ringvold Mortensrudmamma og leder av Mortensrud festival

Nå nettopp

20 år gamle Hamse Hashi Adan ble skutt ved Lofsrud skole torsdag kveld forrige uke. Det er lagt ned blomster og lys ved åstedet.

Vi har ropt varsko lenge. Nå må flere handle.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Ingen barn skal dø uten at nabolaget bryr seg, sa jeg til Aftenposten i 2014. Da arrangerte vi fakkeltog på Mortensrud etter at en ung gutt ble funnet død i nabolaget. Jeg ble stilt vanskelige spørsmål fra sønnen min om hvorfor barn dør.

Sju år senere har vi fortsatt vonde samtaler. Nok en ungdom har mistet livet.

Ulikheten øker

Siden 2014 har jeg og mange andre i Oslo Sør kjempet for at bydelen og ungdom skal få bedre vilkår. Nabolaget har stått sammen. Vi har vist at vi bryr oss, og vi har brettet opp ermene for å gjøre vår del av jobben.

Vi har brukt alle midler for å få frem at det haster.

I sju år har jeg har holdt appeller på torg, skrevet kronikker, tent fakler, skapt nabolagspatruljen Mortensrudkompis, lært opp ungdom til frivillig arbeid, arrangert sju festivaler for fellesskap, grått i fortvilelse foran politiledelse og skoleledelse, samlet faktagrunnlag og snakket med politikere på alle nivåer.

Jeg har til og med stilt til valg.

Det bør ikke bare være vi som er glad i Mortensrud, som kjenner på denne smerten

Det er få som involveres i kriminalitet, men det påvirker alle som bor i området når dramatiske hendelser rammer flere ganger. Enten det er min sønn eller naboens. Det skal ikke skje! Og det bør ikke bare være vi som er glad i Mortensrud, som kjenner på denne smerten.

Ingen bør slå seg til ro når de vet at ulikhetene i vårt lille land øker, og de som skal bygge landet opplever vold, trusler og drap.

Vi har ropt varsko lenge. Nå må flere handle.

Kronprinsesse Mette-Marit og Oslos ordfører Marianne Borgen (SV) deltok på Mortensrud Festival i Oslo i 2018. Festivalsjef Melita Ringvold står foran (t.v).

Ungdom må vente

Mortensrud er rik på ungdom med kulturell kompetanse og foreldre som står på for dem. Men foreldrene har ikke ressurser i den forstand at de kan hyre advokater, kreve bedre vilkår eller betale seg ut av problemer.

Likevel er det her fremtiden fostres.

Mortensrud kan sammenlignes med en liten by med rundt 5000 innbyggere. Selv om tettheten av unge talenter er høy, har ikke området det som andre byer har: Bibliotek, svømmehall, parker, torg eller kulturhus.

Det kommer snart, får vi høre. Vi skal bare bygge alt annet som er lovpålagt først. Ungdom må vente.

Mortensrud har vokst de seneste årene. De aller fleste boligene er bygd mellom 1990- og 2000-tallet, så veksten i ungdomskullene bør ikke være et sjokk.

Et unikt samhold

Jeg har aldri vært redd på Mortensrud. Vi har et unikt samhold og foreldre i alle miljøer vil bidra.

Vi får både medfølelse og oppmerksomhet fra politisk hold. Jeg vet at det ikke står på viljen hos byrådet i Oslo, men det går altfor sakte.

Vi må være modige og tørre å prioritere ungdom på Mortensrud aller først når det kommer til budsjett og planarbeid. Det holder ikke med «strakstiltak» og Oslo Sør-midler som klattes på.

Det har vært tøffe år, men mest av alt gode år på Mortensrud.

Begge guttene mine er stolte over å komme fra Mortensrud. Selv om jeg som mamma mener de har opplevd mange ting de ikke burde, bærer de en stolthet over Mortensrud som ingen kan ta fra dem.

Nå er mine gutter snart voksne, men vi må handle raskt for å sikre at de som skal skape fremtidens Norge, får de beste forutsetninger.

Få med deg debattene hos Aftenposten meninger på Facebook og Twitter.

Vil du delta i Oslo-debatten?

Har du noe på hjertet som du ønsker å dele? Send innlegget ditt til debatt@aftenposten.no.

Her finner du flere debattinnlegg om Oslo, og her kan du lese mer om hvordan du sender inn et debattinnlegg til oss.