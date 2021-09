Har Taliban virkelig endret seg?

Taliban har overtatt makten i Afghanistan, og innleggsforfatterne frykter konsekvensene.

Vi får meldinger fra mennesker i Afghanistan. De vitner om en betydelig forverret sikkerhetssituasjon for utsatte grupper.

Når noe virker for godt til å være sant, er det som regel det.

I mediene kan vi lese at Taliban har endret seg. At de er i samtaler, og at det nye styret vil inkludere hele Afghanistan. At jenter og kvinner skal få gå på skole og jobbe. At alt er tilgitt. Det høres jo fint ut, men er det for godt til å være sant?

«Jeg er så bekymret for familien min.»

«Taliban har annonsert at alle ugifte jenter over 12 år skal giftes bort som slaver til Talibankrigere.»

«Pappa jobbet for et vestlig firma, nå gjemmer familien min seg fordi Taliban går fra dør til dør for å finne dem som har støttet vestlige.»

«Jeg må få ut søsteren min til hvor som helst. Fem jenter er bortført fra landsbyen og ni personer er drept.»

«Taliban er som de alltid har vært. Det finnes ingen moderat Taliban, og deres shariatolkning kan ikke aksepteres av ’vanlige’ afghanere.»

«Familien min har flyktet til Pakistan. Det er tross alt bedre å være hjemløs der enn å bli henrettet eller steinet hjemme.»

Urovekkende meldinger

Uavhengig av hverandre får vi meldinger fra mennesker i Afghanistan som vitner om en sikkerhetssituasjon som er blitt betydelig forverret for utsatte grupper.

Kvinner og jenter rammes slik mange nok ventet da Taliban tok over. Men det fortelles også om etnisk og religiøs forfølgelse, unge gutter som utsettes for tvangsarbeid, forfølgelse av personer med politisk tilknytning som har snakket tydelig imot Taliban eller som har drevet humanitært arbeid som strider mot Talibans verdier.

De som rapporterer til oss om disse hendelsene, bor i ulike deler av Afghanistan, de har ulik bakgrunn og kjenner ikke hverandre. Rapportene kom før både internasjonale og lokale medier begynte å fatte interesse for situasjonen.

Driver Taliban spill for galleriet?

Tilsynelatende har Taliban i Kabul hittil opptrådt som en mer moderat utgave av seg selv enn mange fryktet. Men er det kanskje annerledes i hovedstaden enn på landsbygda, der verden ikke følger så godt med?

Driver Taliban et spill for galleriet inntil vestlige styrker er ute og medieinteressen har sunket? Er det andre opprørsgrupper som vil få opp motstanden til Taliban? Er det Taliban som ikke har kontroll på alle sine grupper?

Situasjonen virker så kaotisk at det nærmest er umulig å forstå hva som foregår.

Det som er sikkert, er at store deler av den afghanske befolkningen er desperate og lider sterkt i landet som skulle ha vært deres trygge havn. Det forekommer en rekke hendelser som ikke nødvendigvis når mediene, som tyder på at Taliban ikke har forandret seg stort til det bedre.

Verden må våkne!

Afghanerne har ikke tid til at verden skal vente og se om Taliban er blitt en bedre utgave av seg selv eller ikke. Taliban sier selv at de har tatt over makten i Afghanistan, og dermed står de også ansvarlig for det som skjer på bakken i hele landet.

Vi vet ikke, og det er antagelig få som vet, hva som skjer med dem som arresteres, tvangsgiftes eller tvangsrekrutteres.

De trenger at verden våkner også for det som skjer utenfor Kabul, og stiller krav om at all forfølgelse tar slutt umiddelbart.

