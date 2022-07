Menn blir også voldtatt i krig og konflikt. Nå bryter flere stillheten.

Monica Orjuela Kommunikasjonsmedarbeider, Mental Health and Human Rights Info

9 minutter siden

En slektning reagerer under høringene for Den colombianske spesialdomstolen for fred (JEP) i Colombia i april.

Fredsavtalen i Colombia åpner et vindu for overlevende.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

I Colombia er mennblitt utsatt for seksuell vold under den væpnede konflikten. Nå har de bestemt seg for å bryte tausheten rundt overgrepene.

Fredsprosessen fikk nytt håp etter at den venstreorienterte Gustavo Petro, som lover å jobbe for å videreføre arbeidet, ble valgt til president i juni. At en fredsprosess inkluderer å få voldtatte menn til å stå frem, er enestående. Det kan bli et eksempel for å synliggjøre et problem som skjer verden over.

I Colombia har geriljagrupper, paramilitære og militærere brukt seksuell vold som et våpen. I en rapport til Den colombianske spesialdomstolen for fred (JEP) står 82 mannlige ofre frem og forteller sin historie. Det var et historisk øyeblikk da rapporten ble levert i mars, som den første av sitt slag i verden.

Skambelagt og risikofylt å stå frem

En av dem som snakker ut, sier til avisen El Pais at han ble voldtatt av paramilitære soldater da han var ni år gammel. Så skjedde det igjen da han var 17 år, denne gangen av geriljasoldater. Lenge skjulte han det, og flyktet «i skam og i frykt for at det skulle skje igjen».

Men det å stå frem kan ha konsekvenser, særlig i et land som fortsatt er i krig.

Monica Orjuela er opprinnelig fra Colombia. Hun jobber som kommunikasjonsmedarbeider i Mental Health and Human Rights Info i Oslo, blant annet med teamet seksuell vold i krig og konflikt.

En av de andre mennene fortalte spesialdomstolen at en gruppe væpnede menn angrep og ydmyket ham og familien: «De var 14 eller 15 personer. Min mor, min far og mine brødre – de tok oss alle til en åker og misbrukte de oss.»

Gjerningsmennene skal ha sagt til familien at de ville bli drept hvis de sa hva som hadde skjedd.

Dette er en sjanse for ofrene til å få den hjelpen de trenger. Samfunnet kan fordømme denne typen grusomme handlinger. Voldtekt rammer flest kvinner, men også menn, men tabu og stigmatisering bidrar til usynliggjøring. Dermed er det også en mulighet for at seksuell vold mot gutter og menn tas på alvor andre steder.

Psykiske helseproblemer og betydning av hjelp

Seksuell vold kan gi livslange fysiske og psykiske skader. Overlevende kan lide av smerter, depresjon, selvmordstanker og selvskading. En av mennene fortalte at han etter voldtekten hadde store vanskeligheter med å studere, og at de seksuelle overgrepene ga ham «psykologiske problemer» så vel som merker og sår.

Tidlig hjelp og støtte er svært viktig. Men mange menn tør ikke å si fra, enten på grunn av skam, at de tror at de har mistet sin maskuliniteten, eller fordi det kan gi konsekvenser eller represalier.

I et samfunn som ikke erkjenner at dette problemet eksisterer for menn, er det vanskelig å fortelle og å be om hjelp. Kunnskap om hvordan problemet kan møtes, må styrkes og bli tilgjengelig. Å erkjenne at menn, ikke kun kvinner, er ofre for seksuell vold er et stort skritt. Det bryter ned barrierene og gjør at institusjoner kan bli et trygt sted hvor menn kan møtes og finne støtte.