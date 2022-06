Oslo kommune bygger vekk barn og unges oppvekst på Økern, Refstad og Løren

Viggo Anthonsen Leder, Hasle-Løren idrettslag

Hvorfor gir Oslo kommune barna nederst i Groruddalen så dårlige oppvekstvilkår? spør Viggo Anthonsen. Han er leder for Hasle-Løren idrettslag.

Vi krever at de prioriterer bedre.

Har politikerne glemt barna?

Det bygges tusenvis av leiligheter, men det er ikke planlagt en eneste fotballbane i nærområdet vårt. Og hvor blir det av idrettsanleggene og hallene som vi er blitt lovet i årevis, der hvor barna skal spille ball, leke og ha det gøy sammen?

Vi trenger anlegg og flere nye aktivitetsområder nå, ikke når barna er blitt voksne.

Vi ser ingen tegn til at barn og unge prioriteres av Oslo kommune, vi ser ingen planer om nye flater. Og det til tross for at vi i årevis har hatt en stor, ledig tomt liggende i hjerte av nærområdet vårt: Gamle Økern Torg, også kalt Bama-tomten. Den har vært under regulering siden 2016, og nå i sommer er det siste høringsrunde.

Dette vinduet må politikerne bruke til å se barna og sikre deres fremtid.

Idrettsstjerner engasjerer seg

Sist uke samlet hundrevis av barn, unge og foreldre seg på Lørenbanen for å markere hvor mye idrettsanlegget betyr for dem.

Ishockeystjernen Mats Zuccarello og eks-fotballspilleren Mustafa «Mos» Abdellaoue startet begge karrieren sin i Hasle-Løren. De kom for å fortelle politikerne hvor viktig idrettsanlegget var for dem, for tilhørighet, samhold og utvikling av idrettsglede i oppveksten. Lørenbanen var et sted de kunne spille løkkefotball på eller bare henge med kompiser.

Slik så Lørenveien 64 ut i november 2021. Området er i utvikling.

Rundt oss ser vi en by og en bydel i endring. Løren er snart ferdig utbygget, Økern, Bjerke og Ulven står for tur. Bare i disse tre prosjektene snakker vi om henholdsvis 900 boliger på Økern Torg, 1500 boliger på Bjerke og 3000 boliger på Ulven.

Totalt i Hovinbyen skal det snart bo 40.000 mennesker. Et tall som vil øke til 100.000 frem til 2030, ifølge Plan- og bygningsetaten. Det er like mange som bor i hele Drammen, Norges sjette største by.

Klubben merker godt utbyggingen: Antall barn på fotballskolen for de minste er blitt tredoblet de siste ni årene. Hvor mange flere skal det bli?

Viser finger'n til barna

Snart blir vi nødt til å si nei til nye medlemmer. For her på Hasle-Løren har vi én 11-bane! Vi har én plasthall og én ishall – og begge hallene rives snart.

Samtidig, på Bama-tomten ved siden av, tegnes det inn store, nye leilighetskomplekser og en park som kun passer til å vise frem i brosjyrer, ikke til å spille ball og leke i.

Kommunen planlegger ikke for flater der barn og unge kan treffes etter skoletid og gjøre det de synes er gøy sammen. Det er å vise finger'n til barna, som titter over til den store tomten og må konstatere at heller ikke i denne runden blir de prioritert.

Bama-tomten ligger også rett i nærheten av den utskjelte utbyggingen på Løren, som har fått massiv kritikk for å være for tettbygd og uten områder for aktivitet.

Vi forstår også at byen trenger flere leiligheter. Men kommunen må ikke gjøre det på en måte som bygger vekk folks liv.

Hvorfor gir kommunen barna nederst i Groruddalen så dårlige oppvekstvilkår?

Vi krever at kommunen prioriterer bedre. Få fortgang på planene, sånn at barn og unge i nærområdet vårt ikke står uten tilbud. Vi er nådd bristepunktet, tålmodigheten er brukt opp. Nå hever vi stemmen: Ikke glem barna!