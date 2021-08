Folket blør. Er drømmen om fred i Afghanistan tapt?

Sonia Ahmadi Forskningsrådgiver, Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

Taliban har tatt kontroll over minst ti provinshovedsteder, blant dem Kunduz (bildet), og truer med å innta flere.

Som afghaner har jeg også tidligere vært bekymret for Talibans intensjoner.

Himmelen over Afghanistan er igjen blitt mørklagt. Skyene består av røyk, ødeleggelser og brente biler, av forvirrede mennesker som løper i ulike retninger, av vold, blod og død.

Siden begynnelsen av mai er tusenvis av sivile blitt drept. Taliban startet da sin offensiv mot afghanske regjeringsstyrker, samtidig som de utenlandske troppene startet tilbaketrekkingen ut av landet.

Unicef sier halvparten av de drepte er kvinner og barn. Og ifølge FNs rapporter er over 200.000 afghanere igjen på flukt fra sine hjem.

Folk og byer blør

Det afghanske folket blir drevet på flukt og drept, og byene blør. Imens fortsetter Taliban sine folkerettsbrudd mot sivile og erobrer by etter by.

Foreløpig er situasjonen i Afghanistan fryktelig, men den unge generasjonen vil ikke gi seg så lett, skriver Sonia Ahmadi.

Da fredsforhandlingene mellom Afghanistans regjering og Taliban startet 12. september 2020 i Doha, fantes det et håp om fred og optimisme for en bedre fremtid blant det afghanske folk. Den afghanske regjeringen gjorde det den kunne for å få Taliban til å sette seg til forhandlingsbordet. Dette til tross for at Taliban fortsatte med volden og nektet å gå med på våpenhvile.

Fakta Talibans fremrykking USA og Nato begynte sin tilbaketrekking fra Afghanistan i mai.

Taliban innledet samtidig en stor offensiv.

Bevegelsen hevdet i juli å ha kontroll over 85 prosent av landet. Opplysninger om hvor mange distrikter de kontrollerer, spriker.

I juli tok opprørerne kontroll over strategisk viktige grenseoverganger til nabolandene Tadsjikistan, Usbekistan, Turkmenistan, Iran og Pakistan.

Deretter sto administrasjonssentre i landets 34 provinser for tur.

Taliban har i august tatt kontroll over ti provinshovedsteder.

Opprørerne har også beleiret og angriper nå også flere andre provinshovedsteder. Kilder: Aftenposten, NTB, BBC Vis mer

Nå har krigen og urolighetene i Afghanistan nådd et så dødelig nivå at man lurer på om det virkelig er fred Taliban ønsker. Som afghaner har jeg også tidligere vært bekymret for om Talibans intensjon er fred og deres aksept for det moderne Afghanistan.

Håpet er unge afghanere

Taliban viser seg igjen og igjen å være den samme barbariske opprørsgruppen som på 1990-tallet. Men vi må huske at dagens Afghanistan og afghanere ikke er samme som før.

Foreløpig er situasjonen i Afghanistan fryktelig, men den unge generasjonen vil ikke gi seg så lett. Unge afghanere har skjønt at denne krigen kun kan vinnes med solidaritet og samhold. De har skjønt det umiddelbare behovet for en politisk, kulturell og tankesettsmessig revolusjon og ønsker et generasjonsskifte i ledelsen.

Til dette arbeidet trenger afghanere fortsatt støtte fra det internasjonale samfunnet. Spesielt fra Norge, som har støttet og stått sammen med afghanere gjennom hele konflikten. Slik kan vi i den turbulente tiden med mørke skyer på Afghanistans himmel fortsatt tenne håpets flamme om fred og en lysere fremtid.