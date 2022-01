Jeg deltok ikke i noen «feiring» av jubileet til Kasakhstan

Kjell Magne Bondevik Tidligere statsminister (KrF)

Aftenposten beskriver den forferdelige situasjonen i Kasakhstan og de overgrep regimet har begått i det siste. La det være klart: Jeg fordømmer dette like sterkt som Aftenposten gjør, skriver Kjell Magne Bondevik.

Vi som tror på dialog i de riktige sammenhenger, blir ofte beskyldt for å «støtte» autoritære regimer. Det er og blir feil.

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Aftenposten har en lederartikkel 13. januar om mitt forhold til Kasakhstan som krever et tilsvar. Noe av den er misvisende, andre deler går på forhold det kan være ulike vurderinger av.

Bakgrunnen er at kommunikasjonsbyrået Geelmuyden Kiese spurte meg om bidrag i form av et webinar og et avisinnlegg i forbindelse med landets 30 år som uavhengig stat. Jeg har gjennom flere år interessert meg for og besøkt landet. Jeg deltok ikke i noen «feiring» av jubileet, slik Aftenposten skriver.

Autoritært styresett

Det ble ikke lagt noen føringer på hva jeg skulle fremføre. Jeg har heller ikke bedt om noe honorar, men som Geelmuyden Kiese Kiese selv har opplyst, tilbød de meg et nøkternt honorar for mitt arbeid slik presse og kommunikasjonsbyråer ofte gjør når de ber om eksterne bidrag.

Aftenposten beskriver den forferdelige situasjonen i landet og de overgrep regimet har begått i det siste. La det være klart: Jeg fordømmer dette like sterkt som Aftenposten gjør!

Jeg er også enig i at Kasakhstan uavhengig av dette har hatt og har et autoritært styresett. Spørsmålet er hvordan vi forholder oss til slike land. Det er nødvendig både med kritikk og til tider fordømmelser, men også i gitte situasjoner å ha en dialog.

Vi som også tror på dialog i de riktige sammenhenger, blir ofte beskyldt for å «støtte» autoritære regimer. Det er og blir feil. En dialog skal også være kritisk ved at vanskelige spørsmål, som demokrati og menneskerettigheter, tas opp.

Kritikk og fordømmelse

Med sin størrelse og strategiske beliggenhet er Kasakhstan et land vi må forholde oss til. Landet har hatt formannskapet i Osse og sittet i FNs sikkerhetsråd. Det spiller en viktig rolle i Sentral-Asia og landene omkring.

Landet kunne også ha hatt en rolle som brobygger mellom Europa og Sentral- Asia, noe flere vestlige land og politikere har vist interesse for. Det var dette som var viktig for meg å få frem i mitt innlegg i fjor. Men med det som nå har skjedd, er dette ikke mulig for tiden.

Nå er det tid for kritikk og fordømmelse.

Det var i fjor sommer vanskelig å forutse det tragiske som har hendt i det siste. Men i lys av dette ser jeg jo at mine bidrag kommer i et uheldig lys og absolutt kan vurderes ulikt.

Siden lederartikkelen trekker inn at jeg er styreleder for Oslo-senteret, så vil jeg opplyse om at senteret ikke har hatt noe med denne saken å gjøre.