Kort sagt, onsdag 26. januar

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Kommunale bad og strøm. Her er dagens kortinnlegg.

Vi prioriterer nye bad i Oslo

I Aftenposten 24. januar etterspør Mala Wang-Naveen flere bad i Oslo. Det er det god grunn til, men hun hopper over historien om hvorfor det er blitt sånn.

1983 var sist Oslo fikk en ny kommunal svømmehall: Holmlia bad. Siden da er svømmeanleggene våre gradvis blitt i verre forfatning. Faktisk så dårlig at byråd Guri Melby (V) i bademeldingen i 2014 foreslo at Oslo skulle bygge tre store nye kommunale bad og legge ned de andre.

Høyrebyrådets bademelding fra 2014 kom uten nødvendig finansiering, og den var dårlig nytt for vanlige folk som vil ha svømmehaller i nærheten av der vi bor. I løpet av 18 år med Høyre-styre ble både Sagene og Bislett bad solgt.

Da Oslo fikk et rødgrønt byråd i 2015, skjedde det et taktskifte: Nå bygges nye bad på Tøyen, Manglerud og Stovner. I stedet for å legge ned lokale bad pusser vi dem opp. Vi har brukt mer enn tusen millioner til nå, og de neste fire årene skal det investeres 5,5 milliarder i bad- og idrettsanlegg.

Wang-Naveen avfeier den politiske debatten med å si at «skiftende bystyrer vil skylde på hverandre». Det blir for enkelt. Alle som ønsker seg flere kommunale anlegg i byen, bør vite hvilken farge det er på byrådet som prioriterer det.

Agnes Nærland Viljugrein,

styremedlem, Oslo Arbeiderparti

Norwea og Energi Norge tror ikke på NVE!

I Aftenposten 23. januar vil Norwea og Energi Norge fortsatt ikke godta analysene til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og de hevder at vi må ha mer vindkraft på land for å møte klimakravene.

Tallene fra NVEs langsiktige analyse har tre terawattimer (TWh) ny vindkraft på land, men først i 2040. Det gir kraftoverskudd på åtte TWh også dette året, uten nye vindkraftverk. Til sammenligning: Oslo bruker cirka ni TWh.

Samfunnskontakt i Norwea Robert Kippe og prosjektleder Kristian Blindheim i Energi Norge begrunner også mer vindkraft med at det trengs til «ny industri, som batterifabrikker og produksjon av hydrogen og ammoniakk».

Dette har NVE tatt høyde for, med hele 23 TWh i 2040, noe Kippe og Blindheim selvsagt vet. Men de holder på sitt: «De nærmeste årene er det mest realistisk med nye bidrag fra vann og vind på land.» For vindkraft er dette stikk i strid med NVEs tall.

Det er trist å se de to organisasjonene bruke klimasak og industri i et lett gjennomskuelig forsøk på å fremme sin egen kommersielle agenda.

Hogne Hongset,

rådgiver i Motvind Norge, styremedlem i Industriaksjonen

Riktig å bruke ordet «felle»

Advokat Andreas G.R. Moen i Nito-advokatene tillegger meg i Aftenposten 17. januar meninger jeg ikke kan se at jeg har gitt uttrykk for. Jeg har ikke sagt at tidlig uttak av folketrygden påvirker beregningen av offentlig tjenestepensjon.

Mitt poeng var at tidlig uttak av folketrygden påvirker samlet utbetalt alderspensjon fra Nav og tjenestepensjonsordningen, ved at tjenestepensjonen gjør fradrag for en større pensjon fra Nav enn det som faktisk utbetales derfra. Her tror jeg Moen og jeg er enige.

Erfaringsmessig kommer dette ofte overraskende på dem det gjelder. Det er derfor det er riktig å bruke ordet «felle» om akkurat denne situasjonen. I det praktiske liv bryr folk seg også mer om utbetalt pensjon her og nå enn mulig samlet pensjonsutbetaling over livsløpet.

Til slutt en presisering: Det vil ikke alltid være optimalt med samtidig uttak av pensjonen fra Nav og tjenestepensjonsordningen. Dette kan for eksempel gjelde dem med særaldersgrenser. Pensjon er i stadig større grad blitt individualisert.

Fredrik Anspach

fagsjef pensjon, Oslo Pensjonsforsikring AS

Hvorfor Kim Friele var sint på meg

I Aftenpostens artikkel fra NTB 23. november om Kim Frieles død heter det: «Hennes sterke engasjement og kampånd kom igjen til syne da hun i 2009 leverte tilbake prisen (Fritt Ord, red. anml) fordi den ble til delt Nina Karin Monsen. Monsen fikk prisen for sin kritikk av endringene i ekteskapsloven fra 2009. Disse endringene tillater at personer av samme kjønn kan gifte seg.»

Her er det mye som ikke stemmer.

Ifølge Francis Seyersteds tale 5. mai 2009 fikk jeg Fritt Ords pris for mitt virke som kritisk samfunnsdebattant i mange år. Mitt engasjement gjaldt følgende punkter:

Ekteskapet gjelder mellom mann og kvinne (homoseksuelle har ikke samleie og er ikke ekteskapskandidater). Barn har rett på sann sosial identitet, altså far og mor i norsk barnelov (se FNs barnekonvensjon). Ektepar skal likestilles med partnere, ha rett til å samtykke til den nye homoekteskapsloven og ikke overføres automatisk.

Friele tilga meg aldri at jeg kritiserte utviklingen i kvinnebevegelsen på 1980-tallet. Hun følte seg forrådt av institusjonen Fritt Ord, og prisen hun fikk i 1978, ble Judaspenger.

Hun ville at alle tidligere prisvinnere skulle levere prisen tilbake. (VG 24.04.09).

Jeg måtte ha sikkerhetsvakt i Operaen da jeg mottok prisen.

Nina Karin Monsen