Fremmer eller hemmer Sjaman Durek kampen mot rasisme?

Paul Thomas Professor i pedagogikk, Universitetet i Sørøst Norge

24 minutter siden

Det er Durek Verrets fire typer bevissthet, og den doble bevissthet, som vekker oppsikt, ifølge Paul Thomas.

Durek Verrett gjør mange svarte som blir utsatt for rasisme, en bjørnetjeneste.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

For noen måneder siden fortalte prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett sine følgere på Instagram at det finnes folk som ikke vil se en svart mann i kongefamilien.

Som en svart mann selv, som forsker på rasisme og utdanning, klarte jeg ikke å sympatisere med Durek. Durek har absolutt vært utsatt for rasisme. Samtidig har han ved flere anledninger kommet med noen forbløffende påstander om sine egne evner til å kurere sykdommer, avverge ondskap og en mengde andre uvitenskapelige uttalelser.

Legger vi sammen dette med hans forhold til prinsessen, blir Durek en lynavleder for folks oppmerksomhet og medienes granskning.

Vakte oppsikt med medaljong

Den kjente afroamerikanske sosiologen W.E.B. Du Bois brukte begrepet «dobbel bevissthet» i sine teorier om rasisme. Begrepet forklarer den indre tosidigheten som afroamerikanere har opplevd på grunn av rasistisk undertrykkelse og devaluering i et samfunn dominert av hvite. Ifølge Dubois ønsker den afroamerikanske bare «å gjøre det mulig for en mann å være både svart og amerikaner uten å bli fordømt og spyttet på av sine medmennesker, uten å få dørene til muligheter smelt igjen rett foran ansiktet».

Utfordringen for forskere som analyserer Dureks påstander om rasisme, er behovet for å vurdere minst fire typer «bevissthet» i hans tilfelle. Han er (1) en svart mann som (2) opplever rasisme i USA og andre hvite samfunn, ifølge han selv, (3) nyter et privilegium gjennom sin kongelige forbindelse og (4) er en praktiserende sjaman. En sjaman er ifølge oppslagsverket «Oxford Bibliografier» en som utfører en rekke sosiale roller, som kan omfatte helbredelse så vel som skade.

Jeg tror nok at Durek, i likhet med sjamaner jeg intervjuet i Ghana for mange år siden, ville argumentert for at å utføre «skade» handler om å straffe de onde med rettferdige hensikter.

Durek gjør imidlertid mange svarte som blir utsatt for rasisme, en bjørnetjeneste i sitt virke som sjaman. For eksempel hevdet han nylig at man kan unngå covid-19 gjennom bruk av en medaljong, noe immunolog Fridtjof Lund-Johansen med rette avviste. Forbrukertilsynet ser svært alvorlig på saken og undersøker nærmere det lovmessige ved å komme med slike utsagn.

Ikke bare en kvakksalver

Det å forsøke å selge gjenstander med påstått overnaturlige krefter er ikke reservert for sjamaner alene. For noen år siden, da jeg steg opp rulletrappen i Brixton i London, fikk jeg en brosjyre av en nigeriansk pastor med hundrevis av såper, pulver og oljer som var «velsignet» og kostet 200-400 britiske pund. Han lovet underverker for kropp og sinn.

Hovedforskjeller er at disse kristne «sjamanene» ikke hadde noen kongelige forbindelser. Durek har selvfølgelig rett til å praktisere og leve i sin sjamanske «bevissthet», men det beste ville nok ha vært å reflektere grundig over måten hans «firedoble bevissthet» fremmer eller hindrer kampen mot rasisme.