Flere Oslo-bad holder sommerstengt. Frykter liv kan gå tapt.

Kjetil Jørve Ammerud

9 minutter siden

Det totale svømmetilbudet i Oslo er altfor dårlig, mener debattanten. Romsås bad (bildet) holder sommerstengt frem til midten av august.

At det er åpent på Frognerbadet, hjelper ikke stort for ungene på Stovner og Grorud.

Badesesongen nærmer seg for alvor. Både små og store gleder seg til å bade, leke og svømme i fjorden og i alle de fine badevannene som finnes i byen og marka.

Dette markerer Bymiljøetaten ved å sommerstenge en rekke av byens bad allerede i midten av mai. De fratar med det barn en av de beste og tryggeste arenaene for å utvikle mestring i vannet før sommeren.

For barna som nå møter stengte dører ved for eksempel Romsås bad, er det en mager trøst at idretten og organiserte kurs fortsatt finnes. Muligheten for lek, bading og mengdetrening i vannet begrenses. Dermed øker risikoen for badeulykker, noe vi dessverre har sett flere tragiske eksempler på.

Bymiljøetaten viser til at andre bad holder åpent. At det er åpent på Frognerbadet, hjelper ikke stort for ungene på Stovner og Grorud. Det er de lokale, rimelige og fleksible tilbudene som utgjør forskjellen i hverdagen for småbarnsfamilier med varierende grad av ressurser. Og er det ett bad i Oslo som bidrar til både integrering og økte svømmeferdigheter hos barn med innvandrerbakgrunn, er det Romsås bad.

Oslobadene er sosiale treffsteder lokalt. Folk fra alle lag og kulturer får sjansen til å bli bedre kjent med hverandre.

Så en klar oppfordring til Byrådet i Oslo: Ikke vent på ferdigstillingen av Tøyenbadet eller andre prosjekter som ligger mange år frem i tid. Det totale svømmetilbudet i Oslo er altfor dårlig. Det gjelder både for barn og mosjonister.

Prioriter åpne bad for alle i Oslo nå!

