Kort sagt, 2. april

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Lobbyregister. Her er dagens kortinnlegg!

Alle er for åpenhet – også på Stortinget?

Folks tillit til politikerne har sunket kraftig det siste halvåret.

Mange stortingspartier krever åpenhet i tro- og livssynssamfunnene, om skolekarakterer, om kvaliteten i barnehagen og om avvik på sykehjem. Men kun Venstre, SV og Rødt vil ha et offentlig lobbyregister.

Det politiske systemet er under økende press fra sterke profesjonsinteresser, ulike former for organiserte særinteresser og maktkonsentrasjon i næringslivet. Utstrakt lobbyisme vil gi størst påvirkningskraft til økonomisk sterke og velorganiserte særinteresser på bekostning av andre.

Kommunikasjonsforeningen er positive til et lobbyregister. Det er også Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Transparency International Norge.

Debatten om hvordan Stortinget skal gjenreise tilliten i befolkningen, er i full sving. Derfor har Venstre fremmet et forslag om lobbyregister. Vi håper på full tilslutning – for tillitens skyld.

Guri Melby, leder, og Ingvild Wetrhus Thorsvik, stortingsrepresentant, Venstre