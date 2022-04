Byrådet styrer Oslo-skolen i feil retning

Hallstein Bjercke Gruppeleder, Venstres bystyregruppe, Oslo

7 minutter siden

Byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll (SV).

Vi må gjøre flere av Oslos videregående skoler attraktive, men inntaksordningen er ikke problemet. Ved roten ligger byrådets feilslåtte skolepolitikk.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Byrådet har i det siste prøvd å tegne et rosenrødt bilde av en ny inntaksordning til videregående skole som skal «gi muligheter til alle».

Jeg håper ingen lar seg lure av deres nytale. Modellen løser nemlig ingen av problemene de selv tar opp.

Venstre er ikke mot mindre justeringer i inntakssystemet for å gjøre det mer rettferdig. Men modellen er i realiteten en uforutsigbar og urettferdig bingo. Simuleringer viser at den vil gi marginale endringer.

Gjort Norges beste skole til politisk slagmark

Vi må gjøre flere av Oslos videregående skoler attraktive, men inntaksordningen er ikke problemet. Ved roten ligger byrådets feilslåtte skolepolitikk. For etter seks år har de rødgrønne gjort Norges beste skole om til en politisk slagmark.

Symbolske forslag blåses opp, mens resultater, kvalitet og evnen til å løfte enkeltelever overses.

Skolebidragsindikatorer skal vise hvorvidt skolene klarer å løfte elever uavhengig av deres utgangspunkt. De viser at grunnskolens resultater er halvert siden 2015.

Byrådet ser på i stillhet.

I tillegg har byrådet kuttet viktige prosjekter, som talentsatsinger for elevene som ønsker større utfordringer i opplæringen.

Må få økonomi til å heve kvaliteten

I 2017 vedtok byrådet en ressursfordelingsmodell i Oslo-skolen, uten å utrede effektene godt først. Konsekvensen er at flere skoler sitter igjen med så lite penger at de sliter med å finansiere helt grunnleggende driftskostnader.

Skolene forfaller, og vedlikeholdet forsømmes. Kapasiteten er sprengt flere steder, byggingen av nye skoler er forsinket, og viktige rehabiliteringsprosjekter utsettes.

Oslo-skolen sultefores under det rødgrønne byrådet.

For å løfte de vanskeligstilte skolene må de få midler tilpasset deres behov.

Skolene må få økonomi til å heve kvaliteten på opplæringen, ansette flere kompetente lærere, styrke verktøyene for tilpasset opplæring og sørge for at de ansatte i skolen får tid til å løfte elevene.

På tide med politisk skifte

Byrådet har bevist at de ikke evner å styre skolepolitikken.

Dette gjør én ting klart: Hvis vi skal klare å løse problemene i Oslo-skolen, er det på høy tid med et politisk skifte i Oslo.