Tendensiøse bilder. Udokumenterte påstander. Det er ingen tjent med i debatten om dyrevelferd.

Knut Lutnæs Seniorrådgiver kommunikasjon og bærekraft, Coop Norge SA

Vi kan ikke akseptere at en kampanjeorganisasjon med useriøse virkemidler skal bestemme rammebetingelsene for matproduksjonen i Norge, skriver debattanten.

Norsk dyrevelferd er bra, men kan alltid bli bedre.

Dyrevernorganisasjonen Anima har de siste ukene kjørt en kampanje mot Coop. De krever at vi skal bytte kyllingrase og vise frem «turbokyllingene».

Kommentator Joachim Lund skriver om kampanjen i Aftenposten 9. mars. Lund er dessverre ikke oppdatert på feltet. Animas useriøse virkemidler og slurvete omgang med fakta virker fordummende og polariserende. Dyrs velferd er altfor viktig til å bli gjenstand for en slik debattform.

Norske myndigheter bør sette premissene for dyrevelferden

Den årlige rapporten «Kjøttets tilstand» fra Animalia viser at det er skjedd store forbedringer i kyllinghelse- og velferd de siste årene. Mye av forbedringene skyldes at næringen på eget initiativ etablerte et eget dyrevelferdsprogram for kylling som er blitt forskriftsfestet av Mattilsynet.

Det er unikt for Norge. Alle norske produsenter har krav om miljøberikelse i kyllinghuset. Coop var først ute gjennom våre leverandører.

Norsk dyrevelferd er bra, men kan alltid bli bedre. Det er norske myndigheter som bør sette premissene for dyrevelferden. Dyrevelferd er komplekst. Tendensiøse, udokumenterte påstander og bilder, slik Anima legger opp til, tjener ikke debatten.

Coop skal fortsette å forbedre dyrevelferden

Lund konkluderer med at Coop ikke henger med. Det er en påstand som tyder på manglende oversikt over tilbudet i Coops butikker og tiltakene vi har bidratt til. Vi har flere alternative kyllingprodukter, gjennom Änglamark økologisk kylling som får gå ute, og Gårdsklekket, fra en mer saktevoksende rase som klekkes i kyllinghuset. Dette gir kundene valgmuligheter.

Coop skal fortsette å forbedre dyrevelferden i tett samarbeid med leverandørene. Vi kan imidlertid ikke akseptere at en kampanjeorganisasjon med useriøse virkemidler skal bestemme rammebetingelsene for matproduksjonen i Norge.

Det er ingen tjent med – hverken landbruket, forbrukerne og aller minst dyrene.