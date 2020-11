Innfør portforbud og smittesikkert grensevern

Jan Tomas Owe Samfunnsøkonom og tidligere rådgiver i Finansdepartementet

Nå nettopp

Land etter land i Europa er rammet av en ny smittebølge og tvinges til å stenge ned, som her i Lyon i Frankrike. Foto: Laurent Cipriani / AP / NTB

Det er det eneste som vil gi lys i enden av tunnelen for både folk og næringsliv.

Da finanskrisen brøt ut avla finansråd Tore Eriksen departementets finansmarkedsavdeling et sjeldent besøk. Han ville høre om vi hadde noen fornuftige tanker. Mitt tips var dette: Jo sterkere tiltak vi iverksetter og jo tidligere vi gjør det, jo lavere blir sluttregningen.

Jeg tror knapt han nikket bekreftende. Uansett – etter kort tid ble tilliten til de norske bankene gjenopprettet ved en ordning der man midlertidig avlastet dem for all boliglånsrisiko.

Jan Tomas Owe er samfunnsøkonom og tidligere rådgiver i Finansdepartementet. Foto: Privat

Koronaen sprer seg saktere enn panikk i finansmarkedene. Til gjengjeld er pandemien mye vanskeligere å snakke til fornuft.

Skal man stoppe et virus, må man styre adferden til potensielle smittebærere. Det klarer man bare ved å kombinere et kortvarig, men strengt håndhevet nasjonalt portforbud med et smittesikkert grensevern.

New Zealand, Australia og flere andre land har nærmest sultet ut koronaviruset. De har tatt tilbake friheten til å kjøpe og selge, kysse og klemme uten særlig bekymring for helse, straff eller sosial fordømmelse. Norge bør nå følge deres eksempel. Det er bedre enn å satse helse, økonomi og samhold på vinglete tiltak og vaksinering.

Dagens strategi gir usikkerhet. Det gjelder ikke bare etterlevelsen av smittevernråd og tiltak, eller effekten og varigheten av vaksinebeskyttelse mot eksisterende og fremtidige mutasjoner av koronaviruset.

Det er også uvisst hvor mange som frivillig vil la seg vaksinere mot en sykdom de ikke frykter. Spesielt dersom riktige eller falske nyheter om alvorlige bivirkninger skulle gå viralt i sosiale medier.

Kun portforbud gir et sikkert lys i enden av tunnelen for både folk og næringsliv.

