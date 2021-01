Det kommer til å bli gøy å være ungdom igjen. Jeg lover.

Bent Høie Helse- og omsorgsminister (H)

Når du forteller hvordan du har det, føler kanskje noen andre seg litt mindre alene. Så takk for at du gjør det, skriver helseminister Bent Høie (H) i et svar til 13-åringen som skrev i Aftenposten Si ;D om å være ensom under pandemien. Bildet av justisminister Monica Mæland (H) og helseminister Bent Høie (H) er fra en en pressekonferanse i desember om koronasituasjonen. Foto: Olav Olsen

Til sommeren vil mange flere være vaksinert. Da kan vi forhåpentlig leve mer som før.

Debatt

Kjære ensomme jente på 13. Du forteller at livet er trist (Si ;D 13. januar).

At pepperkakehuset du skulle knuse med vennene dine, står og mugner.

At skoleavslutningen og nyttårsballet ble avlyst. At treningen foregår på Zoom, og det er for kaldt å møte venner ute.

Du skriver at det ikke er gøy å være ungdom lenger. Det forstår jeg veldig godt.

Takk for at du forteller

Det er mange som har det sånn som deg nå. Barn og voksne også.

Mange snakker om at de er lei av korona, mens de rister på hodet og kanskje ler litt.

Men ikke alle tør å fortelle at de er ensomme og triste. Det gjør de vonde følelsene enda vondere.

Når du forteller hvordan du har det, føler kanskje noen andre seg litt mindre alene. Så takk for at du gjør det.

Det er kjempevanskelig

Du skriver til dem som bestemmer. Jeg er en av dem.

Å bestemme hva vi skal gjøre for å hindre at koronaviruset sprer seg i Norge, er det vanskeligste jeg har gjort noen gang.

Viruset sprer seg når vi mennesker er sammen. Så for å stoppe det, må vi være mindre sammen. Det fører til at mange blir ensomme og triste, slik du er nå.

Vi som bestemmer, må gjøre alt vi kan for å hindre at viruset sprer seg, samtidig som vi må gjøre alt vi kan for å hindre at mennesker har det vondt.

Det er kjempevanskelig.

Forstår det er forvirrende

Jeg forstår at dere som er unge, synes det er frustrerende at dere den ene dagen får beskjed om at dere må komme dere ut, og den andre dagen får dere beskjed om at dere ikke kan møtes.

Rådene og reglene forandrer seg fordi smitten noen ganger er høy og andre ganger lav. Nå er rådene og reglene ganske strenge fordi det er mye smitte i samfunnet.

På steder med mye smitte kan reglene være strengere enn på steder med liten smitte. Jeg forstår at det er forvirrende.

Vi som bestemmer, har sagt at vi skal gjøre alt vi kan for at barn og unge skal få leve så normalt som mulig under pandemien.

Jeg håper det snart blir slik at dere som er ungdommer, kan møtes mer!

Vaksinering

Faren din og storebroren din har kroniske sykdommer, og du er redd for at de skal bli smittet. Du spør hvorfor vi gir vaksine til eldre som har få år igjen å leve, før mennesker med kroniske sykdommer som har mange år igjen.

Det er fordi risikoen for at eldre blir alvorlig syke og dør, er mye større enn for andre grupper. Etter at de eldste er vaksinert, er det dem med de alvorligste kroniske sykdommene som står for tur. Vaksineringen av helsepersonell har startet.

Hvis alt går som vi håper, har vi vaksinert de fleste i risikogruppene til påske. Til sommeren vil mange flere være vaksinert. Da kan vi forhåpentlig leve mer som før.

Det blir gøy igjen

Du kommer til å knuse pepperkakehus og dra på trening med vennene dine.

Du kommer til å gråte på skoleavslutninger og danse på ball.

Det kommer til å bli varmt ute, og det kommer til å bli gøy å være ungdom igjen. Jeg lover.