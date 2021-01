På kort tid klarte myndighetene å rasere min tillit

Tor Henning Dahl Langhus

Den britiske varianten av koronaviruset ble påvist hos beboere ved Langhus bo- og servicesenter i Nordre Follo kommune. Foto: Torstein Bøe/NTB

De klarer ikke engang å beklage, men forventer at hundretusener av mennesker skal snu opp ned på livet sitt.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

Det sies at det fungerer fint i Norge fordi myndigheter og befolkning har tillit til hverandre. Når pandemien ruller inn over landet, gjør folket som myndighetene sier.

Vi har tillit til at de gjør det beste for oss. Myndighetene sier de innfører minst mulig inngripende tiltak fordi de har tillit til befolkningen.

Så langt har vi vært lojale. Vi har holdt oss hjemme, ikke reist på hytta, ikke besøkt barnebarna, brukt munnbind, holdt 1 meter avstand, og så videre.

På kort tid klarte myndighetene å rasere min tillit:

Folkehelseinstituttet brukte 13 dager på prøvene fra Nordre Follo. De har brukt mer enn tre uker på prøver fra Sola, de bruker uker på å svare bekymrede sykehjem i Oslo. De sier at dette er meget raskt, fordi de har mye pågang og «lag» i systemet.

Da svaret til Nordre Follo kom, ble alt stengt ned på noen timers varsel. Da hastet det! 13 dager på å analysere – noen få timer på å stenge samfunnet.

Landets universiteter og sykehus kan analysere prøvene på noen få dager. Kapasiteten er mange tusen i uken, og de er klare. Dette vet Folkehelseinstituttet og helsedepartementet, dette vet Camilla Stoltenberg og Bent Høie. Men myndighetene sier at 13 dagers venting er raskt. 300 prøver på to måneder har de klart.

De sier de er blant Europas beste og gir inntrykk av å ha god tid. Når laboratoriene sier de er klare, sier Folkehelseinstituttet at de vil bruke noe kapasitet, men ikke bygge den opp for fort. De er fornøyd med at det tar ukevis å få svar på prøver som kan være avklart på et par dager.

De klarer ikke engang å beklage, men forventer at hundretusener av mennesker skal snu opp ned på livet sitt. Stoltenberg og Høie står på TV og ler og er vel fornøyd, men vil ikke ta i bruk de ressursene som finnes.

Der forsvant min tillit.