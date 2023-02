Mer god og raus enn Jesus?

01.02.2023 23:30

Tidligere biskop Tor B. Jørgensen kommenterer 29. januar min kronikk om Ole Hallesbys «helvetestale» i 1953. Jørgensen uttalte i 2016 at det var «tid for å si det tydelig, ingen går fortapt» og ønsker nå en ny debatt om helvete i «Misjons-Norge». Han spør også om jeg er «på gli over i et mer moderert syn» og dermed på vei bort «fra den klassiske fortapelseslæren».

Selv om temaet krever avdempet retorikk og det finnes viktige nyanser, er nok svaret nei. Årsaken er rett og slett Jesu mange advarsler om fortapelsen. Selv om jeg synes det er krevende å løfte frem disse tekstene, vil jeg ikke lese korrektur på dem. I likhet med Jørgensen tror jeg på «dom og oppgjør – ved Jesus gjenkomst», men jeg kan ikke garantere at resultatet blir frelse for alle. Dommen må vi overlate til Gud, i tillit til at han er både kjærlig og rettferdig.

Gud vil frelse alle, men det betyr ikke nødvendigvis at han nærmest vil tvinge frelse på alle mennesker. Og selv om det frister å forkaste alt Bibelen sier om fortapelsens mulighet, kan resultatet bli et mislykket forsøk på å fremstå som mer god og raus enn Jesus.

Espen Ottosen, Informasjonsleder i Misjonssambandet