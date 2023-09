Dødens Amerika

Publisert: 07.09.2023 22:00

A-magasinet hadde 1. september en tankevekkende artikkel om levealderen i USA, som blir stadig kortere enn i de fleste andre rike land. De fleste land er nå imidlertid multikulturelle. Levealder gjenspeiler ikke lenger de sosiale, kulturelle og helserelaterte forhold i en homogen befolkning fra vugge til grav.

Levealderen for et individ øker også med alderen, og innvandrere i 20-40-årsalder vil øke den generelle levealder i en befolkning, uten at det påvirker levealderen for et nyfødt barn. Som artikkelen viser, har en 75-åring i USA samme gjenværende levealder som i Norge, fordi økt spebarnsdødelighet, mord og overdosedødsfall i liten grad gjelder eldre. Det kommende presidentvalget sier også noe om eldre menneskers posisjon i USA.

Selv om den generelle levealder kan være riktig, er det ikke korrekt å sammenligne utviklingen i levealder mellom land slik A-magasinet gjør. Imidlertid har levealderen begynt å falle også i Norge. Det er overraskende, siden det politiske mantraet i flere år har vært at vi må jobbe lenger og pensjoneres senere, fordi levealderen øker.

Utviklingen i USA er dramatisk og tankevekkende. Men artikkelen burde tatt for seg årsakene til at dette nå også skjer i Norge.

Dag Bratlid,

Professor emeritus, barnelege