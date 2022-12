Høyre er fortsatt Høyre

Debattredaksjonen

13 minutter siden

Vi samler opp avisens kortinnlegg i spalten «Kort sagt». Her er dagens innlegg.

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Svar til Kjetil Alstadheims kommentar «Glem partiprogrammet. Det er krig.»

Det Høyre lover, skal være mulig å gjennomføre. Det viser vi i vårt alternative budsjett.

Vi må ta utgangspunkt i regjeringens budsjett og foreslå endringer for å vise ny retning. Dette er ikke ulikt hva alle påtroppende regjeringer gjør. Det siste en avgående regjering gjør, er å legge frem budsjettet for året etter, og den nye regjeringen kan ikke gjøre så mye annet enn å justere kursen.

Jeg er stolt over kursendringen, med en pakke for folks privatøkonomi som hadde gitt en familie med vanlige inntekter og to barn 8000 kroner mer i året, samtidig som vi har fjernet de verste skatteøkningene for bedriftene.

For Høyre er det viktig å være redelig og ærlig med velgerne om hva som er mulig å få til på kort tid, fremfor å kaste dem blår i øynene. Så kan det godt være at Alstadheim og andre hadde håpet på noe mer spennende. Selv synes jeg regjeringens politikk, hvor skattene økes drastisk fra ett år til et annet, og store næringer over natten får vite at det skal innføres skatter som ingen vet hvordan vil se ut, blir litt vel spennende.

Helge Orten, finanspolitisk talsperson (H)