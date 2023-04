Hva betyr Putins arrestordre?

På tross av at det ikke ventes rettssak eller dom med det første, har tiltalen mot Putin stor symbolsk tyngde.

Aldri før har Den internasjonale straffedomstolen (ICC) tiltalt et statsoverhode for en av verdens mektigste stater – en stat med vetorett i FNs sikkerhetsråd.

Noe av det mest komplekse ved domstolens virke er at den ofte intervenerer i pågående konfliktsituasjoner og blir en del av krigens dynamikk. Hvilke erfaringer har vi fra ICCs involvering i andre konflikter som kan si oss noe om betydningen arrestordren vil få for Russlands president Vladimir Putin og utsikten for fred og rettferdighet i Ukraina?

Er tiltalen først og fremst symbolsk?

Det er få, om noen, som venter å se Putin på tiltalebenken i Haag med det første.

Putin har selvsagt ikke planer om å overgi seg til domstolen. Skulle det bli regimeskifte i Russland, er det en (liten) mulighet for at de nye makthaverne vil samarbeide med domstolen og utlevere ham. Men som tidligere regimeskifter har vist, er ikke det ensbetydende med at forhenværende, tiltalte statsledere utleveres.

I 2010 tiltalte ICC daværende president i Sudan Omar al-Bashir for folkemord i Darfur. Nesten 20 år og et statskupp senere er al-Bashir langt fra i ICCs varetekt.

På tross av at det ikke ventes rettssak eller dom med det første, har imidlertid tiltalen mot Putin en stor symbolsk tyngde.

Uavhengig av krigens utfall representerer tiltalen en internasjonal erkjennelse av ukrainernes lidelse. Sånn sett er den en viktig «seier» for det ukrainske folk. Den sier klart og tydelig fra til verdenssamfunnet hvem aggressoren er.

Om denne moralske fordømmelsen er nok for ukrainerne som har mistet sine nærmeste, er et annet spørsmål. Her vil selve prosessen fremover spille en stor rolle, og også i hvilken grad ukrainske ofre får ta del i rettsoppgjøret.

Fred vs. rettferdighet?

I Nord-Uganda i 2005 skrev ICC ut arrestordre mot fem høytstående geriljasoldater. Der ble lokalbefolkningens håp om internasjonal hjelp til å få slutt på endeløse overgrep til både frustrasjon og motstand mot ICCs involvering.

Det skulle vise seg at arrestordrene ble et hinder for fred i regionen, all den tid geriljasoldatene ville bli pågrepet og sendt til Haag hvis de satte seg ned rundt forhandlingsbordet.

De hadde med andre ord ingenting å vinne – men alt å miste – på å legge ned våpnene.

Forholdet mellom fred og rettferdighet vil nødvendigvis se annerledes ut for Ukraina. Men også her kan trusselen om arrest bli en brikke i potensielle fredsforhandlinger.

FNs sikkerhetsråd kan utsette ICCs rettsforfølgelse med opp til 12 måneder hvis de anser dette for å være i fredens interesse. Det er et vedtak som i prinsippet kan fornyes uavgrenset mange ganger.

En politisk hestehandel hvor (straffe)rettferdighet må vike for fred, vil kanskje ikke bare gagne Putin, men vil befeste forestillingen om at fred og rettferdighet er et nullsumspill for ukrainerne.

Hardere fronter i internasjonal politikk?

Kan hende får vi også en tydeliggjøring av allianser i internasjonal politikk.

Arrestordren innebærer en rettslig forpliktelse for ICCs medlemsland til å arrestere og overføre Putin til Haag om han skulle befinne seg på deres territorium.

Med alle de vestlige sanksjonene som er ilagt Putin og Russland, er det neppe sannsynlig at han skulle befinne seg på reisefot i Europa med det første.

Skulle han reise til et mindre «fiendtlig innstilt» medlemsland, kan vi imidlertid heller ikke være sikre på at arrestordren vil bli tatt til følge.

Tidligere nevnte al-Bashir besøkte flere av ICCs medlemsland med en folkemordtiltale hengende over seg. Blant dem var den regionale stormakten og ICCs strategiske alliansepartner Sør-Afrika.

Sør-Afrika er vertskap for det neste møtet mellom de såkalte Bric-landene, hvor altså Putin står på gjestelisten. I tillegg har Russland i det siste gjort det tydelig – slik også USA tidligere har gjort – at samarbeid med ICC vil straffe seg.

ICC er neppe overrasket over at Putin rasler med sablene som følge av tiltalen. Om ikke annet så vitner det i alle fall om en anerkjennelse av ICCs eksistens, om enn som nok et våpen i Vestens arsenal.

Vestens domstol?

Og her er vi ved ICCs akilleshæl: domstolens sviktende legitimitet som en internasjonal domstol som forfekter universelle rettigheter.

Domstolen har lenge vært kritisert for å være selektiv i sin straffeforfølgelse av verdens krigsforbrytelser. Mens Vestens handlinger enn så lenge ikke har vært gjenstand for internasjonal straffeforfølgelse, var ICC i mange år utelukkende involvert i afrikanske konflikter.

At de som jobbet i feltet stort sett besto av privilegerte, vestlige akademikere, var bare én av grunnene til at domstolen blir sett på som en type vestlig, rettslig imperialisme. I det siste har denne legitimitetskrisen til ICC fått en ny slagside i Ukraina.

Russlands intervensjon i Ukraina mobiliserte en formidabel vestlig respons. Ikke bare gjennom multilaterale organisasjoner som EU og Nato, men også gjennom en internasjonal rettsmobilisering slik som ICCs etterforskning.

Den relativt nyansatte sjefanklageren Karim Khan anbefalte tidlig medlemsland å be ICC åpne en etterforskning for å akselerere domstolens egen prosess. Han har siden bedt stater om frivillige ressurser for å kunne gjøre jobben sin – til en domstol som i årevis har slitt med å få budsjettet til å gå rundt.

Den relativt raske prosessen med å tiltale Putin for krigsforbrytelser kan dermed også forstås som et resultat av en forventning fra vestlige medlemsland om å få litt igjen for investeringen.

Således kan vi vente både flere tiltaler og tiltalte fra ICC knyttet til krigen i Ukraina.

Domstolens største utfordring vil imidlertid være hvordan den skal forvalte sin autoritet i en stadig mer polarisert verdensorden.