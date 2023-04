Når transaktivisme overkjører fakta

Sosiolog og skribent Kjetil Rolness.

Psykolog Kyrre Johansson ignorerer mine kilder.

17.04.2023 15:38

Psykolog Kyrre Johansson hevder i et debattinnlegg (12. april) at jeg «langer ut mot transpersoner» i min lørdagsspalte 8. april. Nei, jeg skrev derimot at slike falske påstander brukes til å stemple og stilne de som kritiserer transaktivismen. Johansson bare bekrefter mitt poeng.

Han mener det er feil å hevde at det er en «eksplosjon» i antall som angrer på kjønnsbekreftende behandling. Men det er ikke jeg som sier det. Det er en klinikksjef ved Rikshospitalet som sier det til NRK. Man kan diskutere ordvalget, men ikke late som at kilden mangler.

Hva med Johanssons foretrukne kilde? «En metaanalyse fra 2021 finner for eksempel at av 7928 var det 77 som angret. 28 angret litt, 34 angret mye.» Denne analysen har vist seg å ha så mange feil og svakheter at noen har sammenlignet den med fyllekjøring.

Og apropos dette viser det seg at Johansson egentlig ikke bryr seg så mye: «Og selv om det skulle være mange som angret, hva så? Har vi ikke alle gjort irreversible ting som vi har angret på?»

Jeg vil ikke anbefale noen å bruke en psykolog som har et så lemfeldig forhold til inngripende medisinsk og kirurgisk behandling med store og livsvarige konsekvenser.

Men Johansson har stor tro på egen autoritet og hevder «lekmannen Rolness er på tynn is» når jeg skriver at mange med kjønnsdysfori også har psykiatriske diagnoser. Igjen ignorerer han min faglige kilde, Folkehelseinstituttet. Samtidig som han mener det er lett å se at jeg tar feil «når man ettergår kildene».

Her mangler både redelighet og fornuft. Men innlegget gir mer mening når Johansson ikke bare titulerer seg som psykolog. Han er også styremedlem i MDGs skeive nettverk De Grønne Glitrende. Han jobber politisk for saken. Det er greit. Men «tut og kjør» på tvers av fakta og pasientsikkerhet er ugreit.