Melkøya-debatten: Norge er gått tom for enkle løsninger

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) besøkte Equinors anlegg på Melkøya forrige uke, da regjeringen sa ja til elektrifisering. Vis mer

Melkøya-debatten er et godt eksempel på dilemmaene Norge står overfor i klima- og energipolitikken.

Publisert: 17.08.2023 18:00

Klart Melkøya kan drives på gass. Klart arbeidsplassene i oljen kan sikres for fremtiden. Og selvsagt kan klimamålene nås. Men det går ikke an å gjøre alt sammen.

Etter lang debatt har regjeringen valgt å forsyne gassanlegget Melkøya med strøm fra land for å erstatte forurensende gasskraftverk.

Debatten er et godt eksempel på dilemmaene Norge står overfor i klima- og energipolitikken.

Viktige veivalg i klima- og energipolitikken vil ofte måtte forholde seg til tre hensyn som er vanskelige å forene:

Vi ønsker rimelig kraft. Vi skal nå klimamålene uten å miste viktige næringer. Og vi vil ha minst mulig naturinngrep.

Det betyr at vi må velge

Vi kan la olje- og gassindustrien fortsette å fyre med gass. Det betyr at vi ikke må bygge ut mer elektrisk energi for å forsyne plattformene. Men det betyr samtidig at klimamålene ikke nås. Dessuten vil neppe denne strategien fungere i det uendelige så lenge vi er en del av EUs kvotemarked. Kort sagt vil prisene på utslipp etter hvert bli så høye at det vil true lønnsomheten i feltene.

En annen mulighet er å nå klimamålene og skåne mest mulig natur. Det vil bety å avvikle olje- og gassnæringen – en raskt styrt utfasing av svært lønnsomme arbeidsplasser på norsk sokkel. Man kan bare se for seg hva en vesentlig kortere levetid på Melkøya ville bety for sysselsetting og verdiskaping i Nord-Norge. Ikke minst vil det gjøre at norsk gass ikke lenger kan erstatte mer skadelige utslipp, som kull, på kontinentet.

Et siste alternativ er å videreutvikle norsk sokkel og nå klimamålene. Men det forutsetter økt kraftproduksjon for å kompensere for det høye energiforbruket til olje- og gassplattformene. Det er dette kompromisset regjeringen har gått for på Melkøya.

Melkøya setter dilemmaet på spissen, men overordnet sett er det disse interessene som må veies opp mot hverandre i de fleste store klima- energipolitiske veivalgene fremover.

Økonomisk vekst er aldri gratis

I Norge har vi lenge vært forskånet for mange av de synlige konsekvensene. Det skyldes nok ikke bare lønnsomheten i olje- og gassnæringen, men også at anleggene er så langt ute på havet at de færreste har noe forhold til dem.

Først når inngrepene virkelig biter seg inn på fastlandet, får folk øynene opp for at industriell utvikling og ambisiøse klimamål har en pris.

Elektrisk energi er på mange måter høydepunktet for moderne sivilisasjon. Det er derfor det fungerer såpass bra å bruke elektrisitet for å erstatte fossile utslipp. Det er langt billigere enn alternativene, energieffektivt og – i hvert fall i Norge- basert på fornybare ressurser.

Det betyr ikke at alt som kan elektrifiseres, bør elektrifiseres. Det som er riktig ett sted, er ikke nødvendigvis riktig alle steder. Og det er tross alt grenser for hvor mye natur som bør ofres på velstandens alter.

Men dilemmaene rundt natur, klima og industriell utvikling kommer vi ikke rundt lenger. Klima- og energipolitikken er gått tom for enkle løsninger.