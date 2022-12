Bred innsats mot arbeidslivskriminalitet

Forfatter og journalist Einar Haakaas skriver i Aftenposten at de offentlige etatene er propper i arbeidet med å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet. Det er jeg uenig i. De offentlige etatene har bidratt til samordnet innsats, økt oppmerksomhet og nødvendige lovendringer for å effektivisere kampen mot arbeidslivskriminalitet.

For å lykkes trengs det spisset innsats fra politi og kontrolletater, men også en bred innsats i hele det norske samfunnet. Alle må slutte å kjøpe varer og tjenester fra kriminelle aktører. Det gjelder de store offentlige innkjøperne, men også bedriftene og forbrukerne. Derfor trengs det bredt samarbeid og et sterkt førstelinjeforsvar gjennom et seriøst og organisert arbeidsliv.

Haakaas tar feil når han hevder at regjeringen kun lener seg på Arbeidstilsynet. Selve handlingsplanen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er et bevis mot det. I tillegg vil jeg fremheve arbeidet med Norgesmodell, som skjerper innsatsen for at offentlig innkjøp skal bidra til å gjøre markedet mindre for de kriminelle. Arbeidet med å gjøre faste, hele stillinger til standarden i norsk arbeidsliv er også sentralt. Det siste er viktig for å styrke arbeidstakernes situasjon også der de står i fare for å utnyttes.

Men selvsagt er samarbeidet mellom etatene generelt og i a-krimsentrene spesielt viktig. Samarbeidet er satt i gang nettopp fordi det er behov for å bruke andre metoder når vi møter multikriminelle aktører.

Regjeringen endret i sommer regelverket for deling av taushetsbelagte opplysninger. Slik kan etatene dele mer og jobbe mer effektivt. Jeg ønsker også at vi kan se på muligheter for regelverksendringer som kan gi politiet et tydeligere grunnlag for samarbeid med Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Nav.

Vi har nylig fått en rapport med innspill til hvordan samarbeidet kan bli bedre, hvordan politiets rolle kan avklares, og hvordan det kan satses mer på systematisk innhenting av kunnskap. Dette vil regjeringen vurdere i fellesskap med politiet og kontrolletatene.

Det er helt nødvendig at fagbevegelsen, arbeidsgiverne og myndighetene står sammen og bruker sine arenaer for å inkludere flere i et seriøst og trygt arbeidsliv.

Marte Mjøs Persen, arbeids- og inkluderingsminister (Ap)