Gevinstbeskatning over alle støvleskaft

09.05.2023 06:00

Dette er et debattinnlegg. Eventuelle meninger i teksten står for skribentens regning. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du lese hvordan her

Det har vært mye snakk om formuesskatten i det siste. Nå er det på tide å rette blikket mot gevinstbeskatning av aksjer.

Normalt skal kapitalgevinster beskattes med 22 prosent. Av en eller annen grunn har myndighetene funnet ut at denne skattesatsen er altfor lav når det gjelder aksjegevinster.

Satsen er hevet år for år og er fra 2023 på 37,5 prosent. Satsen gjelder såkalt nominell gevinst, den er altså ikke justert for prisstigningen mellom kjøp og salg.

En aksje som kjøpes for 100 kroner i for eksempel 2012 og selges for 125 kroner i 2022, skal altså gevinstbeskattes for 25 kroner, til tross for at prisene ifølge Statistisk sentralbyrå faktisk har steget med 30 prosent i samme periode.

I realiteten selges aksjen med tap, kjøpekraften til 125 kroner i 2022 er lavere enn kjøpekraften til 100 kroner i 2012. Selv om aksjen selges med tap, skal den altså likevel «gevinstbeskattes»! Og med ikke mindre enn 37,5 prosent.

Alle politiske partier snakker om at vi skal ha et «rettferdig» skattesystem. Denne måten å behandle aksjegevinster på er ikke bare urettferdig, den er absurd! Eller kan noen politikere eller skatteeksperter forklare meg logikken i å gevinstbeskatte tap?

Denne skatten rammer på ingen måte bare «de rike», hvis noen skulle tro det. Undertegnede har i mange år kjøpt aksjeposter i den butikken jeg jobbet i før jeg ble pensjonist, for å spe på den moderate pensjonen som jeg kom til å få. Uten å ane at staten etter hvert skulle gjøre det den kunne for å ødelegge dette forsøket på privat pensjonssparing.

Myndighetenes skattepolitikk på dette området gjør meg ikke bare skuffet og fortvilet, den gjør meg rett og slett forbannet.

Kjell Senneset, pensjonert samfunnsøkonom