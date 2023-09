Streng seksualmoral er den beste gaven til overgripere

Seksualmoralen gir helt perverse incentiver.

Publisert: 25.09.2023 22:00

Aftenposten har i en artikkelserie avdekket seksuelle overgrep i familier med innvandringsbakgrunn og streng, religionsbasert seksualmoral.

Jeg kjenner moralen. Ikke fra et muslimsk miljø, men fra min oppvekst i det lunkent kristne Hamar. Vi hadde denne moralen der også. Tilstanden i visse miljøer i by- og bygdenorge på 1970-tallet hadde likhetstrekk med den i de omtalte innvandrerfamiliene, bortsett fra at drap, dersom de forekom, ikke var lenket til ære, bare forakt.

Det kan virke som et paradoks, men streng seksualmoral er den beste gaven til overgripere. Jeg skal i det følgende begrunne hvorfor.

I en slik moral klassifiseres mennesker strengt, med forminskende egenskaper i kjønn. Streng religionsbasert seksualmoral går ut på at jenter skal være jomfruer til bryllupsnatten og deretter være livsvarig «lenket» til og kun ha samkvem med sin ektemake.

Ulike sosiale konsekvenser

Den som er jomfru til bryllupsnatten, følger andres regler for seksuelle grenser i stedet for sine egne, og da blir kvaliteten på den seksuelle opplevelsen forringet. For å gjøre det klart: Den eneste gyldige beslutningstageren for seksuelt samkvem er personen i kroppen. At noen forsøker å bestemme over andres kropper, er velkjent, men det blir aldri legitimt.

Det gjelder andre krav for guttene. I de omtalte innvandrerfamiliene blir deres kjønnslige synder villig oversett slik de også ble på Hamar. Guttegjengene ga endatil statusløft til den gutten som «greide å nedlegge» en jente, som om det var en bragd.

Der bøllene får råde, blir moralen barbarisk

Jentene, derimot, blir utsatt for sosial straff. Også om hennes seksuelle erfaring skyldes overgrep. Hun blir stemplet, og hennes sosiale og menneskelige verdi faller. Hun mister venner, blir ikke lenger invitert inn i varmen, blir trakassert, og risikoen for nye overgrep øker. Samfunnet tillater passivt krenkelsene av henne, og tradisjonelt har rettsvesenet vist uvilje mot å forhindre eller straffe overgrep, selv om det kan ha blitt bedre i de senere årene. Vel å merke for de sakene som faktisk kommer til domstolene.

Streng seksualmoral fremmer en forestilling om at jenters jomfrudom beskytter dem mot overgrep. Men både forskning og erfaring finner at det motsatte er tilfellet. Moralen gir motsatt effekt av hva den utgir seg for. Hvorfor? Fordi den gir helt perverse incentiver.

Maksimalt urettferdig fordeling

Av og til er det en fordel å være økonom, for det trener en i å ha et kjølig blikk på brennbare saker. Bruker vi økonomblikket på denne moralen, ser vi at den fordeler ansvar og risiko maksimalt urettferdig mellom partene (som altså deles inn etter kjønn). Den som kan høste nytelse av å forgripe seg på andre, gis ansvarsfrihet, mens den som utsettes for andres forbrytelse, pålegges fullt ansvar og alle kostnader.

Den strenge og forskjellsbehandlende seksualmoralen fasiliterer den mannlige overgriperens seksuelle lovbrudd ved å øke hans tilgang til risikofrie, seksuelle eller maktmessige nytelser. Ofrene på sin side skjuler overgrepene de utsettes for fordi det er de som straffes hvis overgrepene blir kjent. Moralen sørger følgelig for at overgrep både kan vedvare og florere.

Der bøllene får råde, blir moralen barbarisk. Og denne moralens ofre er hardt pressede unge som lever under trussel av – eller midt i – noe som ligner en krigssituasjon.

For ofrene og deres barn fører slike grove overgrep til fysisk og psykisk skade, sykdom, tap av livskvalitet og redusert arbeidsevne og inntekt gjennom livet. Samfunnet skades også fordi vi alle må bære økte helse- og trygdeutgifter samtidig som verdier som ellers ville blitt skapt, går tapt.

Oppsummert: Hvem er streng seksualmoral nyttig for? Dessverre bare for overgriperen og hans medløpere, de som begjærer kontroll over andres kropper. Det er sannelig noe å gjøre seg bevisst på før man neste gang støtter streng seksualmoral for andre enn seg selv.