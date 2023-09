Kunstig intelligens kan være begynnelsen på masseovervåking

Om kunstig intelligens utvikler seg slik vi håper og tror, vil det på sikt kunne løse mange problemer. Men all utvikling har en pris.

Publisert: 20.09.2023 19:00

Ordskiftet rundt kunstig intelligens (KI) har så langt vært preget av mulighetene systemene gir, men også frykten for at det kan true norske arbeidsplasser. Dette ligner debattene i andre land, men flere steder er teknologien allerede blitt tatt i bruk på måter vi burde merke oss.

Politiet i det sørlige England satte nylig ut spesiallagde KI-kameraer. Kameraene kan enkelt oppdage bilister som snakker i mobiltelefonen eller begår andre lovbrudd. De nye KI-systemene går gjennom enorme mengder videomateriale og identifiserer lovbrudd langt raskere enn et menneske.

Lignende systemer prøves ut på metronettverkene i New York og Barcelona for å stoppe snikere. I USA, Kina og India har politiet begynt med ansiktsgjenkjenningsteknologi. Og i spanske Málaga vil myndighetene bruke KI og «smart turisme» for å sikre besøkende en enda bedre opplevelse av byen.

Hvor går overvåkningsgrensen?

Eksemplene over er typiske for KI-dilemmaet: KI kan være til hjelp, men dersom det skal det fungere optimalt, kreves en grad av overvåking.

Om man for eksempel skulle sette opp KI-kamera for å overvåke norske veier, er det lett å se fordelene som skapes. For det er jo ikke så rart om en bilist som alltid kjører etter loven, vil tillate KI-systemer som overvåker veier og trafikanter. Det er jo ikke deg, den lovlydige borgeren, som kameraet vil fange opp.

Hva blir det neste? KI-kamera på hvert gatehjørne?

Men at slike KI-systemer er fordelaktige på enkelte måter burde ikke hindre oss i å se utfordringene systemene skaper. For hvor settes grensen for denne type «fordelaktig» overvåking?

Vi må spørre oss selv: Hva blir det neste? KI-kamera på hvert gatehjørne med ansiktsgjenkjenningsteknologi og andre «smarte løsninger» som overvåker alle våre bevegelser?

Vil det være til hjelp i kriminalitetsbekjempelse? Svært sannsynlig. Vil det krenke personvern? Utvilsomt.

Åpenhet er nøkkelen

Det er altså store dilemmaer vi står overfor med KIs inntreden i det norske samfunnet. En åpen og klar diskusjon om hva som faktisk skjer når disse KI-systemene blir alminnelige, er derfor helt nødvendig.

Hvis ikke risikerer vi en situasjon hvor nordmenn overvåkes på måter vi nærmest ikke kan forestille oss i dag.

I Nasjonal strategi for kunstig intelligens (2020) ble det fremhevet at Norge har en stor grad av tillit og respekt for både menneskerettigheter og personvern. Om denne tilliten skal fortsette, må norske myndigheter være tydelig på at innføringen av KI-systemer kan ha store konsekvenser for nettopp personvern.

Det finnes ikke noe lovverk for KI i Norge i dag. Utenom i arbeidslivet hvor

arbeidsmiljøloven, likestillings- og diskrimineringsloven og personopplysningsloven kan kobles inn. I juni godkjente EU-parlamentarikere forslaget til det som kan bli et av verdens første klare regelverk for bruk av KI. EU har blant annet foreslått forbud mot KI-systemer som vurderer og klassifiserer mennesker ut ifra oppførsel.

Det ligger et stort ansvar hos våre justispolitikere. De må forsikre at det kommer på plass tilsvarende lover, reglement og rutiner her til lands.

Skjer ikke dette, kan det på sikt føre til mistillit, mistenkeliggjøring og skepsis mot de mulighetene kunstig intelligens faktisk kan gi oss. Det er ikke Norge tjent med.