Hvor blir det av kvinnelig lege på Bredtveit?

Vi kan ikke akseptere dagens situasjon, der flere innsatte ser seg nødt til å unngå å oppsøke helsehjelp under soning, skriver innleggsforfatterne. Vis mer

Mye gjenstår for å bedre helsetilbudet bak murene. Å skaffe kvinnelig lege på Bredtveit er et steg på veien.

Publisert: 23.09.2023 17:00

Til tross for sterk kritikk i årevis, og senest i Sivilombudets besøksrapport fra juni i år: Kvinnene som soner i Bredtveit fengsel, har fortsatt ikke tilgang på kvinnelig lege i fengselet. Dette fører til at flere innsatte ikke får den helsehjelpen de trenger og har rett på under soning.

En stor andel av kvinnene som soner, har med seg traumer inn i fengselet. Sammenlignet med mannlige innsatte har de kvinnelige innsatte i større grad vært utsatt for seksuelle overgrep, viser Sivilombudets rapport. Mange bærer på erfaringer som kan gjøre det vanskelig eller umulig å motta hjelp, snakke om intime helseutfordringer og gjennomføre gynekologiske undersøkelser hos mannlig helsepersonell.

Kan trigge traumer

I verste fall kan mangelen på kvinnelig lege føre til at enkelte innsatte lar være å oppsøke helsehjelp. Et fremtvunget besøk til en mannlig fengselslege kan også forsterke opplevelsen av utrygghet og trigge traumer.

Å søke behandling av en kvinnelig lege utenfor fengselet er ikke en fullgod løsning, blant annet fordi det er en omstendelig prosess og kan øke terskelen for å oppsøke helsehjelp.

Sivilombudets rapport viser dessuten at adgangen ikke nødvendigvis fungerer i praksis: Flere innsatte som spurte om å bli henvist til kvinnelig gynekolog, fortalte at de i stedet ble oppfordret til å benytte seg av den mannlige legen i fengselet.

Vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep er et stort samfunns- og likestillingsproblem. Nylig har politiet slått alarm om at vold i nære relasjoner er særlig utbredt i minoritetsmiljøer og uttalt at «overgrep er så vanlig at mange jenter tror det er en del av oppveksten».

Ingen ville akseptert at voldsutsatte kvinner ellers i samfunnet var nødt til å oppsøke en mannlig lege mot sin vilje, eller sett seg nødt til å unngå å oppsøke helsehjelp i mangel på alternativer. I Bredtveit kvinnefengsel er dette derimot realiteten for flere.

Bydelen må på banen

Kvinnelige innsatte har andre helseplager enn menn og derfor også et annet behov for helsetjenester. I 2023 fikk Norge nok en gang kritikk fra FNs kvinnekomité for at helsetjenestene i kvinnefengslene ikke er tilpasset kvinner og deres særskilte behov.

Mye gjenstår for å bedre helsetilbudet innenfor murene og for å sikre kvinnelige innsatte mer tilpassede soningsforhold. Å skaffe kvinnelig lege på Bredtveit er et steg på veien.

Det er Bydel Bjerke i Oslo kommune som har ansvaret for helse- og omsorgstjenesten til de innsatte i Bredtveit fengsel. Etter mange år med kritikk fra tunge aktører er det vanskelig å se hvorfor bydelen fortsatt ikke har fått på plass en løsning som gir de innsatte på Bredtveit tilgang til kvinnelig lege.

Ut fra det Jurk har fått opplyst, er det heller ikke utsikter til at bydelen får på plass en kvinnelig lege i Bredtveit i nærmeste fremtid. Vi kan ikke akseptere dagens situasjon der flere innsatte ser seg nødt til å unngå å oppsøke helsehjelp under soning.

