Offentlig sektors andel av BNP

19.06.2023 22:00

I en kommentar i Aftenposten 12. juni skrev jeg om statens rikdom og om offentlig sektors makt og innflytelse i norsk økonomi, næringsliv og samfunn.

Jeg viste blant annet til at offentlige utgifter som andel av bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge nå er over 62 prosent.

Sjeføkonom i Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon KS Torbjørn Eika svarer med i et kortinnlegg 15. juni. Han mener at det er et lite opplysende tall, blant annet fordi utgiftene også omfatter store overføringer til private.

Etter min mening er tallet, som brukes både i Nasjonalbudsjettet og av OECD, ikke irrelevant for temaet i min kronikk.

Å trekke inn skatter som går til overføringer til personer, husholdninger eller bedrifter, har kostnader i form av effektivitetstap, som må veies opp mot fordelingseffektene. Noen ganger er fordelingseffekten høyst tvilsom.

Å trekke inn skatter som går til overføringer, flytter også mye makt fra privat til offentlig sektor.

Kristin Clemet, leder, Civita