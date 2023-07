Hva er det egentlig regjeringen har tenkt på?

I sitt forslag legger myndighetene til grunn at event – og arrangementsbransjen utelukkende omfatter arrangementer og eventer innen kultur og idrett. De lar dette være premissgivende for hvem som kan leie inn arbeidskraft i fremtiden. Sett i lys av at myndighetene for bare noen år siden vedtok en forskrift som stengte ned hele vår virksomhet for å begrense smittespredning, finner vi det oppsiktsvekkende at regjeringen denne gangen foreslår en snever arrangementsdefinisjon som ikke inkluderer messer, kongresser og andre faglige sammenkomster.