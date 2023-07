Ikke bare flisespikkeri om offentlig sektor

Civitas Kristin Clemet mener 30. juni at min kritikk av hennes bruk av tall og begreper er pirk. En nærliggende tolking av hennes «Offentlig sektor utgjør 62 prosent av brutto nasjonalprodukt for Fastlands-Norge» er at resten av økonomien står for bare 38 prosent av verdiskapingen i Norge. «Sannheten» (fra Nasjonalregnskapet) er 75 prosent – altså om lag det dobbelte. Det er ikke bare flisespikkeri!

Torbjørn Eika, sjeføkonom KS