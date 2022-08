Forfatteren anklages for snobberi og elitisme. Fortjener hun æresprofessoratet?

Nina Witoszek Prosjektleder, The Arne Næss Programme on Global Justice and the Environment, SUM, UiO

8 minutter siden

«Litteratur er ikke for idioter. Jeg skriver for intelligente mennesker», har den polske forfatteren Olga Tokarczuk uttalt. Det har vakt reaksjoner.

Den polske forfatteren Olga Tokarczuk er en respektabel plage.

Debatt

Dette er et debattinnlegg. Meninger i teksten står for skribentens regning.

«Litteratur er ikke for idioter. Jeg skriver for intelligente mennesker», insisterer Olga Tokarczuk, vinneren av Nobelprisen i litteratur (2018) – og mottager av årets Arne Næss æresprofessorat ved Universitetet i Oslo.

Hennes meninger, som hun nylig ga uttrykk for på den polske festivalen Mountains of Literature, utløste en kaskade av fordømmelser, rasende innlegg og giftige tweets både fra venstre- og høyresiden. For første gang forente radikale nasjonalister og venstresidens salonger seg i sine angrep på Tokarczuk for arroganse, snobberi og elitisme.

Nasjonalistene flådde henne for hennes tilsynelatende forakt for vanlige, hardtarbeidende polakker som går i kirken istedenfor å lese Tokarczuks litterære vås.

Lovpriser kunnskap og høykultur

Venstresiden la vekt på at forfatteren brukte sin egen privilegerte posisjon til å forkynne et konservativt udemokratisk verdenssyn og fremme sosialt hierarki. «Olga Tokarczuk deler verden inn i en hemmelig gruppe mandariner som drikker vin og leser Proust, og resten, som er imbeciler som sitter i sofaen, drikker øl og ser på Netflix», skrev de unge bloggerne.

Tokarczuk forsvarte seg: «For å lese bøker må man ha en viss kompetanse, en viss følsomhet, en viss forståelse av kulturen.» ... «Bøkene vi skriver, kommer fra et sted, de er alltid knyttet til noe. Jeg tror ikke at en leser med liten eller ingen kunnskap plutselig vil nyte min litteratur og oppleve katarsis. Jeg skriver bøkene mine for intelligente mennesker som tenker, som har en viss sensitivitet. Jeg skriver bøkene mine for folk som er som meg.»

Spørsmålet er: Er Tokarczuks lovprisning av lærdom, kunnskap og høykultur et tegn på en antidemokratisk anakronisme? Er hun ute av kontakt med vår tidsånd, der vi skal være egalitære «geeks» som forventes å feire «folk flest», fordømme ulikhet og elske populærkultur?

Eller utfordrer hun den ransakende ånden av bevæpnet politisk korrekthet som har sneket seg inn i skoler, universiteter og medier – ikke bare i Polen, men i de fleste demokratiske land?

En utfordring for patriotene

For å forvirre sine kritikere er Tokarczuk en talskvinne for dyp økologi og homofiles rettigheter. Hun er eksentrisk, har afrofletter – og hun er ikke særlig glad i byer.

Hun bor på grensen til Klodzka-bassenget, et kupert naturparadis, rikt på biologisk mangfold. Ja, hun vinner litterære priser for sitt guddommelige forfatterskap, men hun er alltid kontroversiell – og en utfordring for litteraturkritikere, statlige medier og ekte patrioter.

Noen ser på henne som en nasjonal forræder og en kjetter

Romanen hennes (og deretter filmen) «Før plogen din over de dødes knokler» ble fordømt av det offisielle polske nyhetsbyrået som et «antikristent verk som fremmet økoterrorisme».

Noen ser på henne som en nasjonal forræder og en kjetter. Hennes siste roman, «Jacobs bøker», opprørte den patriotiske leiren fordi den sa at polakkene hadde begått «grusomme handlinger» under deres koloniseringsfremstøt i landets tidligere historie. Det står i motsetning til deres selvbilde som galante og heroiske forsvarere av rettferdighet.

Forener ord og handling

Hvordan skal vi forstå Tokarczuk? Fortjener hun det prestisjetunge æresprofessoratet? Jeg tror hun gjør det – av minst tre grunner.

For det første er hun én av få modige forfattere som er frittalende om viktigheten av intellektuelt arbeid og kritisk lesning og tenkning i en verden styrt av populistiske demagoger og tankeløse Facebook-brukere.

For det andre forener hun ord og handling: Hun er ikke bare en ypperlig forfatter, men en aktivist som kjemper for menneske- og dyrerettigheter. (Den 25. august skal hun snakke om både menneskenes og dyrenes lidelse på Arne Næss Symposium.)

Og for det tredje: Som Næss tilhører hun en døende art av intellektuelle provokatører som forstyrrer status quo og desorienterer sine motstandere ved å uttrykke meninger som hverken er populære eller lønnsomme.

En gang på slutten av 90-tallet spurte jeg Næss om hva som var hans høyeste ambisjon i livet. Han tenkte seg om et øyeblikk, og så sa han: «Jeg vil være en respektabel plage.» Dette er hva Olga Tokarczuk er: en respektabel plage.

Nina Witoszek er prosjektleder for Arne Næss-programmet ved Universitetet i Oslo.