Behov for tillitsreform lokalt og nasjonalt

Tonje Brenna Kunnskapsminister (Ap)

16 minutter siden

Målet er at skoleledere skal få bruke mest tid på den viktigste oppgaven – å sørge for best mulig opplæring til elevene, skriver Tonje Brenna.

Skolelederne møter krav fra mange ulike hold. Mange av kravene er nyttige, mens andre stjeler tid og ressurser. Den siste typen må vi til livs.

Skolelederforbundet skriver i Aftenposten 14. august om store utfordringer med å rekruttere rektorer og beholde dem i jobben. Regjeringen jobber for mindre kontroll, mer tillit og høyere kvalitet i skolen. Som kunnskapsminister vil jeg gjerne prate med Skolelederforbundet om hvordan vi kan få det til, og skal møte forbundet om dette snart.

Vi er mange som sammen deler på ansvaret for at rektorstillingene skal være attraktive. Kommunene og fylkene har, som skoleledernes arbeidsgivere, ansvar for rekruttering og arbeidshverdagen i skolen. Skoleledernes lønn blir bestemt i forhandlinger mellom kommunenes og skoleledernes egne organisasjoner.

Regjeringen har startet arbeidet med en tillitsreform i offentlig sektor. Vi ønsker å fjerne tidstyvene som gjør det ekstra krevende å være rektor, og gi rektorene den tilliten de trenger.

Vi har også satt ned et utvalg som skal se på hvilke behov lærere, skoleledere, skoleeiere og myndigheter har for ulike verktøy og prøver. Gjennomgangen vil gi oss mer informasjon om arbeidsbyrden på de ulike nivåene i systemet og hva vi kan gjøre for å fordele arbeidsbyrden bedre.

Men det er helt avgjørende at også lokale politikere tar initiativ til en gjennomgang av arbeidsoppgaver de pålegger skolelederne. Kommunene må ha god dialog med skolene om hvordan skolehverdagen best kan organiseres for å forhindre et unødvendig stort press. Regjeringen har styrket kommunenes økonomi. Det gir dem mulighet til å finne gode løsninger lokalt. I tillegg er situasjonen i skolene selvsagt et aktuelt tema i dialogen jeg har med skoleeiere over hele landet.

