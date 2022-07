Kort sagt, onsdag 27. juli

Er virkelig medisinen verre enn sykdommen?

I sin søndagskronikk i Aftenposten 24. juli lister Martin Sandbu opp åtte kriser som rammer oss. Én av dem er den økonomiske politikken, hvor han sier at ...«vi er fortsatt noen som tror medisinen er verre enn sykdommen». Sykdommen er prisoppgang og fare for høy inflasjon, medisinen er renteøkninger.

Dersom sykdommen bare hadde vært kraftige prisøkninger på enkeltprodukter, ville nok ikke sentralbankene hevet rentene så kraftig som de nå gjør. De ville i stor grad, som flere av dem har gjort før, oversett prisøkningene.

Det er én stor og viktig mangel i Sandbus analyse: Han nevner ikke at arbeidsmarkedet er svært stramt i alle vestlige land. Krigen har forsterket dette, fordi polakker og ukrainere som før reiste ut, nå har mer enn nok å gjøre hjemme.

Knapphet på arbeidskraft og andre kapasitetsproblemer vil lett føre til at kraftige prisimpulser på enkeltprodukter ender i en vedvarende pris-lønns-prisspiral, dersom ikke etterspørselen i økonomien reduseres. At gjelden er høy i mange land, er arvegods etter en tvilsom og ultralett pengepolitikk over mange år. Sentralbankene må selvsagt ta hensyn til det ved doseringen av renteøkningene.

Det kunne vært interessant om Sandbu sa hva han mener bør gjøres slik situasjonen er nå.

Steinar Juel, samfunnsøkonom, Civita

Presisering:

På grunn av en misforståelse ble det en feil i redigeringen av Ola Borten Moes innlegg tirsdag 26. juli.

Innledningen skulle være følgende:

«I en kommentar 23. juli kritiserer Alstadheim meg for å ha promotert norsk gass som en viktig del av løsningen for Europa. At norsk gass er problemet, er en absurd analyse.»